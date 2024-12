Robi Vilijams otkrio zašto ga u novom filmu glumi šimpanza: "Kad pogledate majmuna u oči, to su zapravo Robove"

Muzička biografija otkriva sve o pjevaču - djetinjstvo, muzički put i njegove najveće traume, od zavisnosti do mentalnog zdravlja.

Uskoro počinje prikazivanje filma "Better Man", koji prati život pop zvijezde Robija Vilijamsa (50) od djetinjstva, kroz bend Take That, pa sve do 2003. godine kada je oborio rekord Oasisa nakon što je odsvirao tri koncerta u Knebvortu.

Iznenađujući faktor koji ovaj film razlikuje od drugih je taj što je glavni lik prikazan kao šimpanza.

Reditelj filma "Najveći šoumen", kako je preveden kod nas, Majkl Grejsi, godinu i po dana razmjenjivao je poruke s pjevačem i dogovarao se kako će snimiti mjuzikl o njegovom životu. Želio je da film bude drugačiji.

"Rob će često reći: 'Ja sam samo poput majmuna koji glumi'", započeo je sa objašnjenjem reditelj o tome kako je došao do ideje o majmunu. "I tako sam iznio ideju Robu. Rekao sam: 'Znaš, da si životinja, kako bi sebe vidio?'"

Pjevač je prvo rekao lav, zatim je Grejsi nakrivio glavu, a nakon malo razmišljanja - Rob je rekao majmun. Ideja reditelja bila je da ispriča priču iz perspektive pjevača, kako on vidi sam sebe. Nakon objašnjenja, prijedlog je prihvaćen s uzbuđenjem.

Iako je u početku Robi trebao da glumi majmuna, nije se želio da se razdvaja od svoje porodice dugo vremena, tako da je glavnu ulogu preuzeo Džono Dejvis (32).

Majmuna je stvorila Weta, kompanija za specijalne efekte odgovorna za Goluma u "Gospodaru prstenova" i Cezara u "Planeti majmuna". No, kako bi stvarno dočarali pjevača, 2022. godine organizovali su koncerte u Royal Albert Hallu, i putem prikopčanih senzora snimili njegove pokrete za vrijeme izvedbe pesme "My Way".

"Takođe smo skenirali njegove oči, pa kad pogledate oči majmuna, to su zapravo Robove oči", objasnio je reditelj.

Vilijams je za BBC otkrio, kako ne želi da zna koji je dio majmuna, već samo želi da se prepusti magiji filma.

