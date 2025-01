Mark Zukerberg na ruci nosi sat vrijedan 900.000 dolara: Prave ih samo tri godišnje

Direktor Mete primjećen je kako nosi izuzetno rijedak sat Grubel Forzi, ručne izrade.

Izvor: Instagram/Printskrin/markcukerberg

Tokom obraćanja Marka Zukerberga, koji je najavio veliki zaokret kompanije Meta i njenih društvenih mreža u cenzurisanju sadržaja koji korisnici objavljuju.

U videu koji je objavio na svom Instagram profilu, osnivač Facebook-a je jasno stavio do znanja da su promjene motivisane ponovnim izborom Donalda Trampa za predsjednika SAD, ali svima je u fokusu bilo nešto drugo.

Izvor: Mondo / YouTube / Printscreen / Marques Brownlee

Postoji razlog zašto Mark Zukerberg nosi jednostavnu garderobu koja je često na meti kritika – njegovi milioni nisu u garderobi, već na njegovim rukama..

Direktor Mete primjećen je kako nosi izuzetno rijedak sat Grubel Forzi u videu objavljenom juče, u kojem je najavio odluku o ukidanju provjeravanja činjenica od strane trećih strana na društvenim mrežama u SAD-u. Smatran horološkim remek-djelom i jednim od samo tri modela potpuno ručne izrade koji se kreiraju godišnje, ručni sat Hand Made 1 Turbiljon navodno zahtijeva 6.000 sati rada.

Izuzetan primjerak tradicije vrhunske izrade satova, svi dijelovi mehanizma su ručno završeni, uključujući mostove sa poliranim unutrašnjim i spoljašnjim vertikalnim ivicama.

Izvor: Pritnskrin/Greubelforsey

Komad košta nevjerovatnih 900.000 dolara, te i razumijemo zbog čega je privukao veliku pažnju javnosti.

Sat sadrži jedinstvenu glavnu ploču "grate men" stila, dok se delimično otvoreni brojčanik ističe ručno emajliranim ukrasima u kombinaciji sa ručno oblikovanim kazaljkama plavljenim plamenom.

Njegova unutrašnja mehanika skriva regulacioni mehanizam koji je u potpunosti ručno proizveden u švajcarskim radionicama Grubel Forzi, uključujući balansnu oprugu izrađenu od legure proizvedene u kući.

Na satu se liju nekoliko balansnih opruga, dok se u standardnoj industrijskoj proizvodnji ovaj proces obavlja za stotine dijelova odjednom.

Poznati Srbi takođe vole skupocjene satove

Na našoj estradnoj, sportskoj, ali i glumačkoj sceni očigledno nema krize, pa tako pevači i glumci vode mrtvu trku ko će od njih ponijeti skuplji sat na ruci!

Jedan od najskupljih satova trenutno ima reper Devito, koji je svoj novi zlatni "Roleks" ponosno nosio, i s njim pozirao na koncertu Jelene Karleuše u Beogradu na vodi. Njegova cijena je trenutno oko 75.000 evra, a u pitanju je model "Dajtona" u kombinaciji žutog zlata i zelene boje, a on će tek dobiti na ceni u bliskoj budućnosti s obzirom na to da se već neko vrijeme više ne proizvodi, i da će do kraja godine biti isporučeni poslednji komadi.

