Baka joj je Sofija Loren, a majka slavna Srpkinja: Ko je Lučija Ponti koja sa 18 godina ljepotom obara s nogu

Lučija Ponti ima samo 18 godina, a već je privukla svjetsku pažnju svojom ljepotom, jedinstvenim stilom i porijeklom.

Sofija Loren, jedna od najpoznatijih i najcenjenijih filmskih diva svih vremena, obilježila je 90. rođendan, a njen život i karijera i dalje fasciniraju publiku širom svijeta. Smatra se simbolom ljepote i elegancije, ali i ikonom zlatnog doba Holivuda. Njena karijera obiluje nezaboravnim filmskim ostvarenjima, a njen privatni život takođe krije zanimljive detalje koji dodatno privlače pažnju, kao i njena porodica, a naročito unuka Lučija Sofija Ponti.

Ko je Lučija Ponti?

Njena baka je – Sofija Loren. Lucia je prva unuka legendarne glumice, i kao takva bez imalo sumnje uživa i poseban status, počevši s tim da joj je baka od malena prenosila brojne mudrosti i lekcije kada je riječ o modi i stilu.

‘Moja baka uvijek je vjerovala u bezvremensku eleganciju i važnost nošenja nečega što odražava tvoje pravo ja’, rekla je u nedavnom intervjuu za Hello! i otkrila:

‘Odrastajući, naučila me je vrijednosti jednostavnosti, kvalitetnog krojenja i važnosti dodavanja daška autentičnosti u stajlinge.’

Lučija Ponti rođena je 2006. godine, kao prvo dete Edoarda Pontija i Saše Aleksander. Edoardo je rođen u braku Sofije i Karla Pontija, koji je bio ljubav života italijanske glumice. Osim njega, par je u 41-godišnjoj vezi dobio i sina Karla, Lučijinog ujaka.

Njena majka je Saša Aleksander, kojoj je pravo ime Suzana Drobnjaković. Rođena je 1973. u Los Anđelesu, a roditelji su joj srpskog porijekla – majka Dobrila potiče iz Beograda, a otac Dragiša iz Čačka.

Glumačku akademiju završila je kao najbolja studentkinja u generaciji, a za svoj holivudski pseudonim odabrala je ime i nadimak starijeg brata.

Neke od serija u kojima je glumila su ‘Dawson’s Creek’, ‘Prijatelji’, ‘NCIS’, ‘Besramnici’ i ‘Rizzoli & Isles’, koja joj je možda donijela i najveću popularnost i u kojoj je pokazala koliko dobro govori srpski. Što se filmova tiče, glumila je uz Dženifer Aniston, Bena Afleka, a rame uz rame igrala je s Tomom Kruzom u filmu ‘Nemoguća misija’.

Edoarda Pontija upoznala je prije mnogo godina, ali otkrila je da nije bilo ni riječi o ljubavi na prvi pogled.

‘Znamo se još iz vremena kada je moj otac u Italiji radio za Sofiju kao krojač. Studirali smo zajedno, bili smo dobri prijatelji, ali prošlo je mnogo vremena dok nismo otkrili da tu postoji nešto više. Nakon kraha prvog braka, sudbina me ponovno spojila s Edoardom. Ručala sam u jednom restoranu kada mi je prišao mladić nežnih crta lica i pitao sjećam li ga se. Jedva sam ga prepoznala’,rekla je glumica i nastavila:

‘Privukla me njegova emotivnost, ima dobru dušu, u potpunosti me podržava i jako smo slični. Uvijek me iznova osvaja romantikom, onom koja se krije u jednostavnosti i trenucima bez riječi kada ste u harmoniji sa sobom i s drugom osobom. Sreću zaista čine male stvari i zato se uvijek kao dijete razveselim buketu ruža kojim me često iznenadi.’

Otac joj je posvetio zbirku pjesama

Par se vjenčao 2007, godinu dana nakon Lucijinog rođenja, u ruskoj pravoslavnoj crkvi u Ženevi, u kojoj imaju i kuću. Kada je Lučija rođena, Sofiju Loren su iznenadili jer su ćerki dali srednje ime ‘Sofia’.

Dok je Saša bila trudna, Edoardo je Lučiji napisao zbirku pjesama, koju je objavio 2018. pod nazivom ‘Letters from a Young Father’. U njima mlada ljepotica i danas pronalazi vrijedne lekcije o tome kako živjeti i voljeti punim srcem.

Ipak, modne lekcije dobijala je od bake, a već sada pokazuje da itekako zna kako da ih primijeni.

‘Obično biram haljine ili odjeću u kojoj se osjećam samopouzdano, ali i da je udobna za nošenje. Gledala sam druge haljine koje su bile predstavljene na Le Balu prethodnih godina i svaka je na svoj način tako lijepo predstavljala djevojke. Samo sam se nadala da ću pronaći haljinu koja bi učinila isto za mene’, rekla je za Hello! prilikom izbora Armanijeve haljine iz Couture kolekcije jesen 2018.

Često posećuje baku Sofiju Loren

Otkrila je i da se trudi da se što češće viđa s bakom, koja živi u Švajcarskoj.

‘Moja baka i ja smo jako bliske. Često je posjećujemo u Ženevi, a ona dolazi i kod nas u LA. Jako je volim i uprkos udaljenosti, provodimo puno vremena zajedno.’

Kada je imala četiri godine, dobila je brata Leonarda, a njena majka godinama kasnije otkrila je da su cijelo djetinjstvo proveli u zadirkivanju. I dok je Leonardo gotovo cijeli život proveo u potpunoj anonimnosti, Lučija je tokom godina majku i baku pratila na pojedinim događajima, a sve je češće viđamo i u objavama na majčinom Instagram profilu, piše T portal.

Nakon bala privukla je svjetsku pažnju, ne samo jer je unuka glumačke ikone, već i činjenicom da zrači unikatnim stilom i jedinstvenom ljepotom. Nema sumnje – zvijezda je rođena.

