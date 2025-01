"Poslala je mene i porodicu u podrum na premijeri": Procurila glasovna poruka Džastina Baldonija o Blejk Lajvli

Saga između kolega Blejk Lajvli i Džastina Baldonija, koji su presavili tabake i međusobno se i tužili, se nastavlja...

Nastavlja se svađa između zvijezda filma "It Ends With Us" Džastina Baldonija i Blejk Lajvli. Prema navodnoj glasovnoj poruci koja se proširila medijima, Baldoni je Blejk optužio da ga je prisilno poslala u podrum tokom premijere pomenutog filma, u kojem zajedno glume.

U poruci, koja je između ostalog puštena tokom šoua Megin Keli, Baldoni se obraća ekipi koja je radila na filmu. "Doslovno sam bio poslat u podrum sa svim svojim prijateljima i porodicom. Bili smo tamo više od sat vremena jer nisu smjeli da me vide. Nije htjela da budem blizu nje ili ostatka glumačke ekipe", navodno je rekao Baldoni.

"Počeli smo da se smijemo zbog sulude situacije"

"Počeli smo da se smijemo zbog sulude situacije, i onda sam shvatio da sam u noći koja je trebala biti tako zabavna, u podrumu s ljudima koji me najviše vole. Svi smo bili radosni, i smijali smo se jer nikome to s*anje nije bilo bitno, ništa od toga", zaključio je Baldoni, koji je nakon glumičinih optužbi dobio otkaz. Naime, Nakon što je Blejk Lajvli podnijela tužbu, agencija "William Morris Endeavor" je prekinula saradnju s glumcem, prenosi Deadline.

Ova vijest dolazi nakon najave Baldonijevog advokata Brajana Fridmana da planiraju da tuže Blejk, nakon što su već podneli tužbu za klevetu protiv Njujork Tajmsa. Istakao je, da su u tužbi protiv zvijezde serije "Tračara" spremni da iznesu gomilu tekstualnih poruka za koje smatraju da će pomoći u dokazivanju Baldonijeve nevinosti.

Svađa traje od decembra 2024.

Podsetimo, Blejk je krajem prošle godine izjavila, da joj je Baldonijevo ponašanje tokom snimanja filma "It Ends with Us" prouzrokovalo "ozbiljnu emocionalnu patnju". U tužbi se navodi, da je održan sastanak na kojem je trebalo da se odgovori na njene tvrdnje i njene zahtjeve za rad na filmu.

Tražila je da Baldoni prestane ispred nje da pokazuje eksplicitne video-zapise i fotografije, da prestane da priča o svojoj nekadašnjoj "zavisnosti o po*nografiji", te da prestane da dodaje scene se*sa, oralnog se*sa ili scene s orgazmom pred kamerama, osim u okviru scenarija koji je ona odobrila prilikom potpisivanja ugovora za projekat.

