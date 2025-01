Poznata glumica nastradala u požaru u Los Anđelesu: Njeno tijelo pronađeno je u kući spaljenoj do temelja

Poznata glumica Dalis Kari, kako prenosi Daily Mail, nastradala je u požaru u Altadeni.

Izvor: Screenshot

Kako se navodi, tijelo glumice pronađeno je u kući koja je izgorjela do temelja. Tužnu vest potvrdili su njena porodica i prijatelji.

"Sa teškim srcem, želim da podelim da je potraga za Momma D došla do kraja, jer su njeni posmrtni ostaci pronađeni u njenoj kući. Osjećamo se slomljeno, i teško je shvatiti kako je njen život došao do ovog kraja. Veoma sam zahvalna na ljubavi i prilici da je upoznam, makar i na kratko. Momma D je bila izuzetna žena koja je mene i moju decu srdačno primila u svoj život. Zračila je pozitivnošću, pokazivala gracioznost i živela kao sjajan primer snage, otpornosti i ljubaznosti. Njena priča je priča o razbijanju barijera, prevazilaženju izazova i širenju ljubavi gde god da je išla. Duboko mi nedostaje i prolazim kroz talase kajanja - želeći da sam je više zvala, dijelila više trenutaka. Ali znam da je najbolji način da je odajem počast to da održim njenu uspomenu živom i da cijenim lijepe trenutke koje smo dijelili", napisala je na društvenoj mreži Fejsbuk jedna od njenih praunuka, u nedjelju uveče.

požaru poznata kao Momma D, glumila je i u "Lady Sings the Blues", imala je 95 godina i odavno je u penziji. Pojavljivala se u filmovima "The 10 Commandments" i "Blues Brothers".