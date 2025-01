Sin mu živi u Los Anđelesu: Miloš Bojanić se javio direktno iz Amerike i komentarisao požare

Pevač Miloš Bojanić trenutno je na odmoru u Americi, u kojoj vlada velika panika i tuga zbog požara koji su zahvatili Kaliforniju.

Folker Miloš Bojanić (74) se danas uključio direktno putem video poziva u emisiji "Premijera vikend specijal" i otkrio kakvo je zaista stanje u Los Anđelesu, i kakve su posljedice vatrenih stihija koje su zahvatile taj dio Amerike.

"Moj sin živi ovde, jednom godišnje svakako dođem u posjetu. Sa kumovima i prijateljima putujem po Americi, od Floride do Meksika. Ove godine ćemo proširiti destinacije. Januar mjesec nam služi za odmor i promjene," započeo je Miloš.

On je progovorio o požarima u Los Anđelesu koji su van kontrole, otkrivši da je veliki broj ljudi nastradao, i da je načinjena velika materijalna šteta.

"Bio sam na vezi sa prijateljem koji baš živi u Los Anđelesu, on živi u brdu malo dalje od centra grada, sve je to pratio sa visine. On kaže da u životu nikad nije vidio tako nešto, strahovit oblak dima je iznad Los Anđelesa. Izgorjele su kuće poznate porodice Kardašijan, kao i kuća Bajdena. To je kvart gdje su jako skupe kuće. Do te mjere je bila stihija, da nisu mogli da obuzdaju ništa, prepustili su jedan kvart da bi mogli da nastave da spašavaju druga mjesta. Vlažnost vazduha je tada bila jako niska", otkrio je poznati pjevač koji potiče iz Semberije.

Miloš trenutno boravi u Čikagu kod sina, a otkrio je i kada planira povratak u Beograd. "Ovdje u Čikagu pada trenutno snijeg, to je baš zimska idila. Boraviću ovde do 9. februara, ovdje sam uglavnom gost", rekao je pjevač.

