Hipnotiše ljepotom: Evo kako izgleda kćerka Branka Đurića Đure

Poznati glumac Branko Đurić Đuro, čuven je po svojim ulogama i humorističnim nastupima koji su često stekli kultni status. No, sada se čini da će njegova nasljednica uspjeti da nadmaši i njegovu slavu.

Kćerka Zala koju je dobio sa suprugom, inače slovenačkom glumicom Tanjom Ribič, krenula je njegovim stopama, a interesantno je i da se njegova druga kćerka Ela takođe bavi glumom. Pored kćerki, Đurić ima i sina Filipa.

Kada je riječ o Zali, veoma je zanimljiva priča i o njenom imenu.

- Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smjeli ni da maštamo o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dijete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kćerka zvati. Imali smo negdje sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvijek smo tu gledali i maštali da ćemo imati nekad Zalu - otkrila je jednom prilikom Tanja Ribič.

Inače, Zala je, baš kao i njen otac, pronašla interesovanje i u muzici i u glumi. Međutim, ono što je izdvaja među potomcima poznatih ličnosti jeste njen jedinstven izgled. Njene fotografije na društvenim mrežama često izazivaju divljenje zbog njene nesvakidašnje ljepote.

Zala se već oprobala u nekoliko filmskih projekata, a prije nekoliko godina objavila je pjesmu "Šele zdaj", za koju je muziku komponovao upravo njen otac.

Studije glume završila je u Njujorku, gdje je ujedno radila i kao dadilja. Tokom cijelog svog profesionalnog puta imala je otvoren i podržavajući odnos sa ocem, koji joj je bio ključna podrška u razvijanju karijere.

- Jedva sam se progurala kroz najtežu gimnaziju u Ljubljani, jer mi nije išla hemija, ni drugi predmeti koje je trebalo da učim napamet. Umjetnost nije bila cijenjena. Svakog dana se zahvaljujem svemiru, svojoj hrabrosti i roditeljima koji su me doveli u Njujork da ostvarim svoj san - rekla je Zala.

Na pitanje na koji način joj roditelji pomažu u radu, odgovara:

- Tata mi najviše pomaže tako što neće da se petlja, jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača - rekla je svojevremeno Zala za Klix.ba, a još fotografija ove vjerovatne djevojke pogledajte u galeriji u nastavku.

