Mračna tajna Krejmera iz "Sajnfelda": Majka htjela da ga pobaci iz jezivog razloga

Kozmo Krejmer je nasmijao svijet, a od javnosti je dugo krio tajnu o svom porijeklu

Jedan od najuspješnijih američkih sitkoma ikada "Sajnfeld", u kojem je glavnu ulogu igrao komičar i glumac Džeri Sajnfeld, godinama je zasmijavao gledaoce širom svijeta. Jedan od omiljenih likova u seriji, pored Džerija, Džordža i Ilejn, sigurno je uvrnuti komšija Krejmer.

Njega je igrao glumac Majk Ričards (75), koji je dugo krio od javnosti mračnu tajnu koja mu je obilježila život.

Glumac je prošle godine, u intervjuu magazinu "Pipl", otkrio da ga majka nije željela i da ga je dugo lagala o tome ko mu je otac. Ričards je cijelog života živio u uvjerenju da mu je otac poginuo u Drugom svjetskom ratu, ali kada je porastao, shvatao je da se godine ne poklapaju - on je rođen 1949.godine, a rat je završen 1945.

Majka mu je potom rekla da je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći, a pošto je sumnjao i u ovu verziju priče, angažovao je privatnog detektiva.

Na kraju je saznao jezivu istinu - on je plod silovanja.

Majka je priznala da je nakon silovanja, kada je saznala da je u drugom stanju, htjela da pobaci dijete. U to vrijeme je abortus bio ilegalan, pa je rodila sina - Majka Ričardsa. Željela je da ga da na usvajanje, ali se potom predomislila i smislila laž da mu je otac poginuo.

"Saznao sam da nisam bio željen. Da je majka htjela da me se riješi", rekao je u pomenutom intervjuu i dodao da je to glavni razlog njegove nesigurnosti i bijesa. "Imam naglu narav, to je valjda proizašlo iz činjenice da nisam željen, da nisam dovoljno dobar da bih bio voljen".

Uz njegovo ime se vezuje jedan rasistički skandal iz 2006. godine, kada je tokom stend-ap nastupa šalom uvrijedio afričku populaciju. Kasnije se javno izvinio u šou Dejvida Letermana.

Ričards je od 2012. godine u braku s glumicom Bet Skip s kojom ima sina Entonija, a s bivšom suprugom Kejtlin Lajons ima ćerku Sofiju.

(Story.hr, MONDO)