"Koliko si me sad razočarao": Izjava Nikola Đurička koja je razbjesnila javnost

Glumac Nikola Đuričko je pričao o nekadašnjoj podjeli na muzičke "tabore"

Glumac Nikola Đuričko, jedna od zvijezdi serije "Stranger things", živi i radi u Americi sa porodicom.

Prošle godine je napravio pometnju na mrežama, nakon gostovanja u jednoj emisiji, kada je iznio svoj stav o muzici koji su mnogi protumačili kao prozivku.

"Znaš, ti ne bi pričao s čovjekom koji sluša narodnjake, niti bi on pričao s tobom. Kao, izvini druže, mi nemamo šta da razgovaramo jedan s drugim. U današnje vrijeme se to doživljava kao neki radikalan stav, i ja se slažem, možda i jeste. Ali nama je muzika bila odrednica, šta slušaš, to znači da otprilike to čitaš, onda te filmove gledaš… Pripadaš nekoj pop kulturi i upadaš u neku grupu svoju. Danas klinci izgovaraju ono 'od Silvane do Nirvane' i mislim da bi i Silvana i Nirvana pošizeli da su na istoj listi… Ali dobro, prosto to nije možda više toliko važno mladima", rekao je Đuričko gostujući u Jutarnjem programu na Nova S.

Insert se brzo našao na društvenim mrežama gdje su pojedini Đurička proglasili "elitistom", ali i isticali da ih je ovim stavom razočarao.

Ja volim i Stoju i Konstraktu i Florence Welch i Videosex i Modelsice i Teu T i Paco Versailles i Daddy Yankee, ali valjda nemamo svi tu širinu.



Ako si ti ograničeni elitista koji kotira ljude na osnovu muzike koju slušaju, ne znači da svi imamo tako niske mentalne kapacitetepic.twitter.com/PCSpV9wc10 — zavisiodkonteksta (@iskljuciaparate)June 25, 2024

"Strašno koliko me je razočarao ovim stavom. Hitno to mora da mijenja. Baš loša priča", "To znači da je površan i to je to. Nije sazrijevao još od osnovne škole", "Ograničeni elitista. Dobar izraz", "Ja volim i Stoju i Konstraktu i Florens Velč i Videosex i Modelsice i Teu Tairović... Ali valjda nemamo svi tu širinu", samo su neki od komentara ispod ove objave na Iksu.

Ipak, neki s stali na njegovu stranu.

"Pa ovo ima smisla. Isto mi moji govore bez ikakve osude. Nekada su bile subkulture i ljudi su se više dijelili na osnovu muzike koje slušaju. Danas se manje ljudi dijele na osnovu toga vjerovatno zbog interneta i dostupnosti osim ako si tinejdžer ili mentalno zaglavljen u srednjoj", "Đuričko lijepo kaže da je TAKO BILO NEKADA. Nije ograničeni elitista, lijepo objašnjava kako je nekada funkcionisala stvar", navodili su.

