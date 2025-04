Preminuo umjetnik kog su proslavili "Bon Jovi" i "Deep Purple": Porodica slomljena zbog iznenadnog gubitka

Joanis Vasilopulos legendarni dizajner omota albuma kultnih rok bendova preminuo je u 66. godini.

Izvor: Netfalls Remy Musser/Shutterstock

Čuveni umjetnik i dizajner koji je svojim kreativnim rješenjima doprinio prepoznatljivosti bendova poput "Bon Jovi" i "Deep Purple" preminuo je 7. aprila u 66. godini, što je porodica tek sada potvrdila, a njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Sa velikom tugom objavljujemo da je Joanis Vasilopulos, naš voljeni umjetnik, suprug, otac, brat, deda, ujak i prijatelj, napustio ovaj svijet.

Utjehu nalazimo u tome što vjerujemo da je sada ponovo sa svojim ocem, majkom i drugim voljenim članovima porodice i prijateljima. Ogromna količina ljubavi i poštovanja koja je iskazana prema Ioannisu i njegovom radu pruža nam dodatnu snagu.

Postojalo je toliko toga što je Joanis želio da uradi i toliko novih projekata koje je s nestrpljenjem želio da podijeli.

Kao porodica, preuzeli smo zadatak da nastavimo njegovo djelo i to ćemo i učiniti. Njegova energija će živeti kroz njegovu nevjerovatnu umjetnost.

Njegov blistav osmijeh i dečja radost žive kroz njegova djela. Joanis će zasigurno ostati upamćen kao jedan od najvažnijih umjetnika u istoriji roka", stajalo je u potresnoj čitulji.

Porodica i prijatelji će se okupiti u petak, 11. aprila, na intimnoj sahrani u grčkoj pravoslavnoj crkvi kako bi odali počast voljenom slikaru i umjetniku.

Inače, Joanis je rođen u Atini, ali se u Sjedinjene Američke Države se preselio kao dijete 1967. godine, gde je prvi put otkrio svoju ljubav prema animaciji i muzici.

Strast za dizajniranjem omota albuma razvio je još tokom studentskih dana, kada je kreirao svoj prvi omot, a ubrzo potom režirao i prvi spot za MTV za bend Art In America.

Tokom karijere, dizajnirao je preko 350 omota za velike bendove kao što su: Bon Jovi, Deep Purple, Skid Row, Blue Öyster Cult i Starship.

Saradnju je ostvario i sa velikim muzičkim kućama poput Sony Music, Universal Music, Virgin Records, kao i mnogim radio stanicama posvećenim klasičnom roku.

Njegova umjetnost našla se i u knjizi o Led Zeppelin-u, pod nazivom "Get the Led Out", zajedno sa Martinom Popofom, koju je napisao Deni Somas.

Joanis je svoje radove izlagao na brojnim izložbama širom Sjedinjenih Država i nastavio je da ih prodaje širom sveta sve do smrti.

