Nakon šest godine veze: Zvijezda "Sumrak sage" se udala za glumicu

Kristen Stjuart i Dilan Mejer su prvo javno pojavljivanje imale 2019, a vjerile su se 2021.

Izvor: instagram/spillzdylz

Zvijezda "Sumrak Sage" Kristen Stjuart rekla je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj djevojci Dilan Mejer na intimnoj proslavi u dvorištu njihovog doma u Los Anđelesu, a vjenčanju su prisustvovali samo najbliži prijatelji.

Kristen i Dilan zajedno su šest godina, a vjerile su se još 2021. kada je kćerka čuvenog scenariste Nikolasa Majera koji je bio nominovan za Oskara Nikolasa Majera zaprosila glumicu nakon gostovanja u emisiji Haurda Sterna.

Nakon toga, Stjuart je otkrila i kada je Mejerovoj, koja je takođe glumica i spisateljica prvi put rekla da je voli.

"Bilo je stvarno kasno i bili smo u nekom s**banom baru sa njenim prijateljima. Kada su oni otišli, ja sam je gledala i bukvalno sam rekla: 'Oh, čovječe, tako sam je**no zaljubljena u tebe', i to je bilo to. "Bilo je tako očigledno."

Početkom 2022. Stjuart je prvi put pričala i o planovima za vjenčanje u emisiji Stivena Kolberta priznavši da bi voljela da napravi "veliku zabavu", ali i da ne bi imala ništa protiv i da se uda u trenutku.

"Možda bismo to uradili ovog vikenda, ne znam, a onda, kao, samo se družili sa svima poslije", rekla je tada. "Samo želim to da uradim, znaš? Nisam dobar planer. Ne mogu da pravim planove ni za večeru."

"Vjenčanje će se dogoditi kada treba da se desi", dodala je i napomenula da ne želi da bude vjerena godinama.

Prije Dilane, Stjuartova je bila sa manekenkom Stelom Maksvel, a mnogi komentarišu da je procvjetala otkako je u srećnoj vezi.

Pogledajte još fotografija Kristen sa novopečenom suprugom:

Turbulentni odnosi

Inače, svijet još pamti skandal koji je Kristen izazvala 2012. godine kada je bila u trogodišnjoj vezi sa Robertom Patinsonom. Ljubavna idila jednog od omiljenih holivudskih parova raspala se kada su paparaci fotografisali glumicu i reditelja Ruperta Sandersa kako razmjenjuju nežnosti.

On je tada bio oženjen, ali i 19 godina stariji od nje. Patinson i ona su tada raskinuli, potom se pomirili, ali su se onda zauvijek oprostili 2013.

Kristen Stjuart afera sa oženjenim šefom Izvor: YouTube

Te fotografije preljube stavile su je na prvo mjesto omraženih javnih ličnosti, pogotovo jer su svi mislili da će sa kolegom sa seta stići do oltara. Iako je priznala da joj je on bio prva i velika ljubav, čini se da je, na žalost brojnih fanova, bila osuđena na propast.

