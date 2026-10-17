Članice grupe Pussycat Dolls predvođene Nikol Šerzinger zablistale su u provokativnim i smjelim kombinacijama nakon uspješnog koncerta u Londonu.
Članice grupe Pusiket Dols, predvođene pjevačicom Nikol Šerzinger, plesačicom Ešli Roberts i pjevačicom Kimberli Vajat, počastile su sebe večerom u luksuznom restoranu Namos u prestižnoj londonskoj četvrti Mejfer, nakon uspješnog koncerta u britanskoj prijestonici.
Nikol je za ovu priliku odabrala smjelu kombinaciju sa leopard printom, dok su Ešli i Kimberli privukle pažnju provokativnim, providnim haljinama koje su otkrivale kožu.
Kako su izgledale članice grupe pogledajte u galeriji:
Najzgodnija pjevačica u kombinezonu, a tek kada vidite njih dvije: Ljepotice u provokativnim izdanjima
Nikol Šerzinger
Nikol Šerzinger
Nikol Šerzinger
Nikol Šerzinger
Nikol Šerzinger
Članice popularne grupe uživale su u zasluženom predahu nakon napornog rasporeda, a veče su iskoristile da u glamuroznom stilu proslave uspješan nastup i još jednom pokažu da su, osim po muzici i plesu, prepoznatljive i po smjelim modnim izdanjima.