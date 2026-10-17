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Najzgodnija pjevačica u kombinezonu, a tek kada vidite njih dvije: Ljepotice u provokativnim izdanjima

Najzgodnija pjevačica u kombinezonu, a tek kada vidite njih dvije: Ljepotice u provokativnim izdanjima

Autor H.K. Izvor Kurir
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Članice grupe Pussycat Dolls predvođene Nikol Šerzinger zablistale su u provokativnim i smjelim kombinacijama nakon uspješnog koncerta u Londonu.

Nikol Šerzinger Izvor: MattPapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Članice grupe Pusiket Dols, predvođene pjevačicom Nikol Šerzinger, plesačicom Ešli Roberts i pjevačicom Kimberli Vajat, počastile su sebe večerom u luksuznom restoranu Namos u prestižnoj londonskoj četvrti Mejfer, nakon uspješnog koncerta u britanskoj prijestonici.

Nikol je za ovu priliku odabrala smjelu kombinaciju sa leopard printom, dok su Ešli i Kimberli privukle pažnju provokativnim, providnim haljinama koje su otkrivale kožu.

Kako su izgledale članice grupe pogledajte u galeriji:

Članice popularne grupe uživale su u zasluženom predahu nakon napornog rasporeda, a veče su iskoristile da u glamuroznom stilu proslave uspješan nastup i još jednom pokažu da su, osim po muzici i plesu, prepoznatljive i po smjelim modnim izdanjima.

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Nikol Šerzinger

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