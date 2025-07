Svi momci Nikol Šercinger: Ljubila Hamiltona i Dimitrova, sad našla 7 godina mlađeg

Nekadašnja pjevačica grupe Pussycat Dolls, Nikol Šercinger, nedavno je proslavila 47. rođendan, a s ponosom već neko vrijeme nosi i titulu jedne od najljepših i najatraktivnijih žena u svijetu šoubiznisa.

Izvor: Instagram/NicoleScherzinger

Iako danas živi raskošan, glamurozan život i uživa podršku miliona obožavatelja širom svijeta, njen put ka uspjehu nije bio lak. Nikol potiče iz skromne porodice, a tokom studiranja radila je razne poslove kako bi finansirala školovanje. Tako je jedno vrijeme prodavala šminku, pjevala opere u jednom italijanskom restoranu, a kad joj je bilo najteže, davala je krv za novac.

"Najsiromašniji period mog života bio je upravo dok sam studirala. Sjećam se da sam često davala krv kako bih imala dovoljno novca za plaćanje računa ili hranu. Najčešće sam jela palačinke s vodom, bile su jeftine, a držale su me sitom", ispričala je Nikol Šercinger jednom prilikom.

U to vrijeme nije imala nikoga ko bi mogao da joj pomogne ili da joj finansira časove pjevanja, plesa, pa čak ni da kupi automobil.

"Sve što danas imam, postigla sam sama. Svojom upornošću, radom i vjerom u sebe", tvrdi.

Ni na ljubavnom planu nije joj sve išlo glatko. Njene veze često su punile naslovnice medija, a rijetko su završavale srećno. Jedna od njenih najpoznatijih veza je ona s bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim, a prema pisanju medija, upravo je ona odlučila da prekine taj odnos jer on navodno nije imao ozbiljne namjere s njom.

Bila je poznata i po dugogodišnjoj vezi s vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom. Iako su bili zajedno sedam godina, na kraju su raskinuli jer su se rijetko viđali zbog pretrpanih poslovnih rasporeda.

Nakon ljubavnih brodoloma, Nikol je uspjela da pronađe sreću s Tomom Evansom.Vjerili su se 2023. na plaži, a vjenčanje planiraju da održe na Havajima, gdje je ona rođena.

Upoznali su se 2019. na setu emisije "The X Factor: Celebrity", gdje je Šerzinger bila jedna od članica žirija. Evans se tada takmičio u šouu, a kasnije je u jednom intervjuu otkrio da nije očekivao da će Nikol biti zainteresovana za njega.

"Nisam mislio ništa da pokušavam s njom jer bi to bilo neprofesionalno, a ona je bila tako draga i predivna u svakom mogućem smislu. Mislio sam da sam van njene lige. A onda nas je spasila kad smo kao bend otpjevali ‘Swing Low'. Kasnije sam otišao do njene garderobe kako bih joj zahvalio što nas je spasila. To je bio prvi put da sam razgovarao nasamo s njom, a sve ostalo je istorija", ispričao je.

Nakon toga, nekoliko puta su se družili u javnosti tokom 2019, a svoju vezu nisu javno potvrdili sve do januara 2020. Njihovo prvo zvanično pojavljivanje na crvenom tepihu kao par dogodilo se 5. januara 2020, na afterpartiju Zlatnih globusa, a nakon toga su zvanično objavili da su u vezi i na društvenim mrežama. Pjevačica je u intervjuu za "Extru" izjavila da nikada nije bila srećnija, a i on je u intervjuu iz 2021. imao samo riječi hvale za svoju partnerku.

"S njom je tako jednostavno biti u vezi i jako je zabavna. Znam da sam osvojio džekpot s njom. Jedva čekam da se oženim i zasnujem porodicu s Nikol", izjavio je Evans.

(Jutarnji.hr, MONDO)