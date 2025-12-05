Spektakl na žrijebu: Robi Vilijams i Nikol Šerzinger oduševili nastupom

Robi Vilijams i Nikol Šerzinger imali su tu čast da otpjevaju pjesmu na žrijebu za Mundijal 2026

Nakon spektakularnog nastupa Andree Bočelija, na žrijebu za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. voditeljka programa, Hajdi Klum najavila je Robija Vilijamsa i Nikol Šerzinger.

Popularni britanac i veliki ljubitelj fudbala, otpjevao je pjesmu obučen u sivo odijelo, a na sceni mu se pridružila nekadašnja pjevačica grupe "Pussycat Dolls", Nikol Šerzinger, koja važi za jednu od najzgodnijih u svjetskom šou-biznisu.

Nikol je za ovu priliku zablistala u svjetlucavoj zelenoj haljini, koja je isticala njene atribute. 2.000 osoba je prisutno na svečanoj manifestaciji, a kako su naveli više od milion ljudi prati događaj putem lajv prenosa.

Pjevačica koja je nekada bila u ljubavi sa Luisom Hamiltonom, je nedavno proslavila 47. rođendan, a s ponosom već neko vrijeme nosi i titulu jedne od najljepših i najatraktivnijih žena u svijetu šoubiznisa.

Iako danas živi raskošan, glamurozan život i uživa podršku miliona obožavatelja širom svijeta, njen put ka uspjehu nije bio lak. Nikol potiče iz skromne porodice, a tokom studiranja radila je razne poslove kako bi finansirala školovanje. Tako je jedno vrijeme prodavala šminku, pjevala opere u jednom italijanskom restoranu, a kad joj je bilo najteže, davala je krv za novac.

"Najsiromašniji period mog života bio je upravo dok sam studirala. Sjećam se da sam često davala krv kako bih imala dovoljno novca za plaćanje računa ili hranu. Najčešće sam jela palačinke s vodom, bile su jeftine, a držale su me sitom", ispričala je Nikol Šerzinger jednom prilikom.

