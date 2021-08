Pet kilograma kiflica za Partizanovog heroja! Vujačiću se telefon usijao: Ovo mi je prvi penal u karijeri

Igor Vujačić je sa dva ključna poteza donio crno-bijelima prolaz u Ligi konferencija

Dramatičnije nije moglo za Partizan protiv Sočija.

Prvo je u nadoknadi postignut gol za produžetak, a onda je poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca tim Aleksandra Stanojevića prošao dalje u Ligi konferencija.

Jedan od heroja svakako je bio Igor Vujačić. Prvo zbog intervencije sa gol linije u produžetku, a poslije i zbog uspješno izvedenog posljednjeg penala, - za pobjedu.

"Zamislite, ovo mi je bio prvi penal u karijeri i odmah odlučujući. Dobro, možda sam izveo neki u pjetlićima i kadetima Zete", sa osmijehom je rekao Vujačić za "Sportski žurnal".

Otkrio je i neke detalje priprema za penal seriju.

"Kada sam vježbao na terningu, bolje mi je išlo kada sam tukao na lijevu stranu. Još kad sam vidio da golman Sočija ide na drugu stranu, to je bilo to. Što se čestitki tiče, telefon se usijao. Navijači zovu, nude pet kilograma kiflica, a to traje od kada sam Brežančiću rekao 'Rajko, gdje su ti kiflice?'", poručio je Vujačić.

U narednom kolu crno-beli igraju protiv Santa Klare koja je eliminisala Savu Miloševića i Olimpiju.

