"Nema mjesta sujeti, svi imamo isti cilj!" Boka Kapiten nakon 4 godine ponovo u Borcu: I kao trener ću dati sve od sebe!

Boris Raspudić biće, u narednom periodu, pomoćnik Nemanje Miljanovića na klupi banjalučkog premijerligaša

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nemanji Miljanoviću, koji je danas predstavljen kao novi trener fudbalera Borca, prvi pomoćnik će biti Boris Raspudić, miljenik Lešinara i dugogodišnji kapiten Velikana iz Platonove.

Kao igrač crveno-plavih, Raspudić je postao šampion Bosne i Hercegovine 2011. godine, a za Borac je odigrao ukupno 160 premijerligaških utakmica, po čemu se nalazi na drugom mjestu klupske vječne liste, iza Draška Žarića (162).

"Prije svega, želim da se zahvalim ljudima iz kluba koji su angažovali mene i šefa Nemanju. Protekle četiri godine, po odlasku iz Borca, proveo sam na usavršavanju i trenerskoj edukaciji i mislim da je sad pravi momenat za povratak. Ne želim da se vraćam na ono što je bilo, nema mjesta sujeti, svi smo na istom zadatku, a to je da bilježimo što bolje rezultate i ostvarimo krajnji cilj. Znamo koji je to cilj, klub je podignut na viši nivo i sve je jasno. Kao igrač je bilo lakše jer sam na terenu. Ne bježim, međutim, od uloge trenera i daću sve od sebe i maksimalno se potruditi da izađemo iz ove krize što prije jer nam je to u obostranom cilju", rekao je "Boka" prilikom današnjeg predstavljanja.

Podsjetimo, nakon završetka igračke karijere Raspudić je odlučio da ostane u fudbalu i posveti se trenerskom poslu, te je stekao UEFA A licencu, a sudbina je htjela da prvi ozbiljniji trenerski angažman ima u matičnom klubu.

Posljednji meč u dresu Borca Raspudić je odigrao 25. novembra 2017. u Vitezu kada su crveno-plavi remizirali 0:0 sa istoimenim domaćinom, iako je htio da se oprosti pred svojim "Lešinarima" na Gradskom stadionu u Banjaluci na posljednjem meču polusezone protiv Širokog Brijega.

Njegov zahtjev nije uvažen, a u međuvremenu je stavljen je na transfer-listu zajedno sa još četiri igrača, pa je meč u Vitezu ostao njegov posljednji u crveno-plavom dresu. Iz Borca su tada saopštili da je Raspudiću tada ponuđen posao u klubu, ali da je to odbio.

Na toj posljednjoj utakmici polusezone, protiv Širokog Brijega 10. decembra 2017. godine, avijači Borca na istočnoj tribini pružili su podršku Raspudiću kada su istakli transparent "Jedan od nas", zajedno sa njegovom slikom.

Sredinom prvog poluvremena izazvali su i prekid gađajući sudije grudvama, da bi nakon pražnjenja tribine meč bio nastavljen.

Raspudić je 23. maja ove godine proslavio šampionsku titulu sa Borcem na njegovom odlučujućem meču protiv Tuzla sitija.

Pred početak utakmice na Gradskom stadionu održana je mini svečanost tokom koje je predsjednik kluba Stojan Malbašić uručio Raspudiću dres sa njegovim imenom.