Au! Real i PSŽ uživo pregovaraju s Mbapeom: Španija bruji - Florentino sprema ponudu, Francuzi hoće 200.000.000€!

Iz Španije informacije stižu iz minuta u minut povodom mogućeg "bombastičnog" transfera Kilijana Mbapea.

Da li se bliži kraj transfer sage? Španija bruji - Real Madrid i Pari Sen Žermen pregovaraju o transferu Kilijana Mbapea poslije njegove sjajne partije u nedjelju uveče.

Kraj avgusta samo što nije došao, a Real i dalje pokušava da dovede sjajnog Francuza iz Pariza. Pregovori dva kluba počeli su u ponedjeljak, tvrde španski mediji!

Tamošnja "Marka" uživo iz minuta u minut donosi nove informacije o mogućem prelasku Mbapea sa "Parka prinčeva" na "Santijago Bernabeu". I Madriđani su sada sve uvjereniji da će uspjeti da ubijede PSŽ da im prodaju jednu od njihovih najvećih zvijezdi! Ovako stoje stvari:

PSŽ je odbio ponudu Reala vrijednu 170.000.000 evra plus 10.000.000 u bonusima za igrača kojem ugovor ističe za 10 mjeseci, ali Florentino Perez i njegova svita ne odustaju.

"Marka" je u ponedjeljak u 14.35 zabilježila da su PSŽ i Real otvorili pregovore o Mbapeu i da to izaziva optimizam u redovima španskog kluba. Očigledno da bi PSŽ po nekim uslovima ipak pustio Mbapea da ode.

Real je poslao dvije zvanične ponude koje su odbijene, a sada se čeka treća. Navodno, Parižani neće da pregovaraju za manje od 200.000.000 evra, koliko cijene prodaju igrača koji bi ako ostane u Francuskoj, sljedećeg ljeta mogao da ode kao slobodan igrač.

"Marka" piše da dva kluba pregovaraju putem mejla, a čak se i legendarni vozač Formule 1 Fernando Alonso, veliki navijač Real Madrida, uključio preko Instagrama iz Pariza i poručio "Tu smo, da vdimo kako će se ovo oko Kilijana završiti".

Očigledno i on navija da dođe do posla, a kako su Real i PSŽ i dalje u pregovorima, moguće je da do dogovora uskoro i dođe!

