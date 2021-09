Centarfor Srbije Dušan Vlahović je bukvalno gladan golova: Kupiću sebe u Fantaziju!

Jedan od najzapaženijih aktera prijateljske utakmice u Debrecinu u kojoj je Srbija savladala Katar sa 4:0 bio je mladi napadač Dušan Vlahović.

Izvor: MN PRESS

Pored gola koji je postigao za vođstvo od 3:0, imao je nekoliko veoma dobrih prilika da pobjedu "orlova" učini još ubjedljivijom. Napadač Fiorentine kaže da je i protiv Luksemburga (subota, 20.45 časova) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo "Katar 2022" jako bitno da se na vrijeme stekne rezultatska prednost.

"Protiv Katara smo odlično otvorili utakmicu i poslije je sve bilo mnogo lakše i jednostavnije. Dobro smo istrčali, dobro stajali i ova pobjeda je sjajna uvertira za još važnije utakmice protiv Luksemburga i Republike Irske. Tačno je da sam gladan golova, napadačima znači da uvijek budu u golgeterskom ritmu. Ostaje žal zbog nekih šansi u finišu meča, naročito kada je riječ o onim makazicama. Jedva čekam da vidim snimak. Ali 'ajde, to su situacije kada je mala vjerovatnoća da će lopta završiti u mreži. Bitno je da ovo što treba, završi tamo gdje želimo. Ako nije ušlo protiv Katara, neka uđe protiv Luksemburga i Republike Irske", rekao je Vlahović, a prenosi agencija "Anadolija".

Zanimljivo je da se trenutno na spisku srpskog selektora Dragana Stojkovića nalazi čak četiri igrača Fiorentine, a dvojica su protiv Katara uspjela da se upišu u strijelce.

"Drago mi je i zbog Blekija (Nikola Milenković, op.aut) što je postigao gol, značiće mu sa aspekta samopouzdanja pred naredne mečeve. Pored toga što smo bili izuzetno efikasni, uspjeli smo i da sačuvamo našu mrežu, što je takođe veoma bitno za nastavak kvalifikacija. Nema veze ko će dati gol, bitno je da do kraja ciklusa ostvarimo sve pobjede i da odemo na Svjetsko prvenstvo", istakao je Vlahović.

Novu sezonu u Seriji A počeo je na isti način kako je završio prethodnu, golovima i fenomenalnim partijama. Mladi napadač Srbije važi za jednog od najisplativijih igrača u čuvenoj igrici "Fantasy".

"Šalio sam se sa italijanskim novinarima da ću odmah po povratku sa utakmica reprezentacije, kupiti sebe u Fantaziju. Imamo u klubu našu zajedničku ligu i pratimo stalno ko je kako plasiran na tabeli. Italijani su zaluđeni tim stvarima, vole fudbal i žive za njega. Njima sve to veoma znači. Sve je to simpatično, ali me ne opterećuje. Tačno je da sam prošle sezone ostavio odličan utisak, sada sam okrenuo novi list i posvetio se novim izazovima. Cilj je što više golova i asistencija i što veći doprinos uspjesima Fiorentine i nacionalnog tima", kazao je Vlahović.

Svi mediji u Srbiji prenijeli su simpatičnu Vlahovićevu reakciju u trenutku kada daje izjavu poslije Katara i kada mu Filip Đuričić javlja da je Kristijano Ronaldo u 96. minutu donio pobjedu Portugalu protiv Republike Irske.

"Iskreno, mislio sam da se šali. Nisam mogao da vjerujem. Dao je izjednačujući gol u 89. minutu, a onda još jedan u dubokoj nadoknadi vremena. Šta je tu je. I dalje sve zavisi od nas, ako pobijedimo sve utakmice do kraja kvalifikacija, idemo sigurno u Katar 2022. godine. Nema tu mnogo kalkulacija. Bitno je da ne gledamo druge, da se fokusiramo na sebe i da na svakoj utakmici dajemo 100 odsto svojih mogućnosti. Ova generacija zaslužuje da bude dio najveće smotre svjetskog fudbala", optimistično je zaključio Vlahović.

(mondo.ba/agencije)