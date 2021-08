Mitar i ja u špicu? Biće kako Mister kaže! Tražilo ga pola Evrope, pa puca od samopouzdanja - Cilj Srbije je Mundijal!

Dušan Vlahović želi da pomogne Srbiji u septembarskim mečevima, na putu ka Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u ponedjeljak u Staroj Pazovi pred septembarske mečeve u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2022.

Srbiju prvo očekuje prijateljski meč protiv Katara (1. septembar u Debrecinu), a onda i kvalifikacioni mečevi protiv Luksemburga u Beogradu (4. septembar) i Republike Irske u Dablinu (7. septembar). Napadač Srbije Dušan Vlahović jedva čeka te susrete.

Mladi napadač Fiorentine je ovog ljeta bio u centru pažnje zbog dovođenja u vezu sa odlaskom u Atletiko Madrid, nedavno je potvrdio da ostaje u Firenci, a sada se raduje obavezama u nacionalnom timu.

"Ja bih rekao da svi danas igraju fudbal. Nema lakih i teških utakmica. Obje će biti veoma teške. Na nama je da se pripremimo. Daćemo sve od sebe da pobijedimo. To je imperativ. Naš cilj je Svjetsko prvenstvo", jasan je bio Vlahović na konferenciji za medije.

On je potom komentarisao da li će igrati mečeve u tandemu sa Aleksandrom Mitrovićem, kao i kako će mu biti da prvi put igra pred srpskom publikom u dresu Srbije.

"Svi žele da igraju. Na meni je samo da vrijedno radim, da treniram i nametnem se 'Misteru'. Na kraju on odlučuje i biće kako on kaže. Meni će ovo biti prvi put sa reprezentacijom pred publikom, to još nisam osjetio. Sigurno je da će biti najbolji osjećaj na svijetu. Kada neko počne da igra fudbal, njegova prva misao je da zaigra za reprezentaciju pred punim tribinama."

Vlahović se potom osvrnuo na svoj učinak iz prošle sezone kada je u Seriji A postigao 21 gol, ali bivši napadač Partizana ne želi da nagađa do koliko golova bi ove sezone mogao da izbroji.

"Nezahvalno je da li mogu da ponovim ili ne mogu. Ja mislim da mogu. Ništa neće pasti sa neba. Potrebno je da se radi još jače i da radimo više od ostalih. Teren je jedino mjerilo. Imam neki svoj cilj i nadam se da mogu da ponovim prošlu sezonu. Ne razmišljam o transferu. Veliki je pritisak javnosti. Naravno da nisam razočaran što sam ostao u Fiorentini. Moje je samo da igram fudbal, treniram, slušam starije igrače i trenere. Sve ostalo će doći. Moja odluka je bila da ostanem u Fiorentini. Nadam se da ćemo ove sezone završiti mnogo bolje nego prošle", zaključio je Dušan Vlahović.