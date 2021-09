"Sve zavisi od nas, budućnost je u našim rukama!" BiH željno čeka meč sa Kazahstanom: Da budemo strpljivi i pametni!

Bh. reprezentativce sutra očekuje najvažnija utakmica od početka kvalifikacionog ciklusa za Mundijal 2022

Izvor: EPA-EFE/Kimmo Brandt

Reprezentaciju BiH sutra (20.45) očekuje najvažnija utakmica u dosadašnjem toku kvalifikacija za Mundijal 2022.

Protivnik igračima Ivajla Peteva, na stadionu Bilino polje, biće najjači tim Kazahstana, a "zmajevi" bi trijumfom, prvim u ovom kvalifikacionom ciklusu, napravili značajan korak naprijed u borbi za zauzimanje druge pozicije koja vodi u baraž za Svjetsko prvenstvo.

"Moramo da uđemo u utakmicu i budemo spremni više od sto posto! Kazahstan je jedna čvrsta ekipa, agresivna, tako da je naš pristup jako bitan. Moramo da odigramo dobro ako želimo da osvojimo tri boda. Utakmica traje 90 minuta, moramo da budemo strpljivi i pametni, da iskoristimo svaku situaciju koja nam se ukaže. Siguran sam da su momci spremni za to i da će dati sve od sebe da sutra pobijedimo. vaka utakmica nosi tri boda i moramo maksimalno da se koncentrišemo da sutra stignemo do njih. Ovo nam je mnogo bitno, siguran sam da ćemo odraditi dobar posao i pokušaćemo, naravno da pobijedimo", rekao je bugarski strateg na današnjoj konferenciji za novinare.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Do meča sa Kazahstancima reprezentativci BiH odradiće još jedan trening, nakon koje će biti poznato da li će Petev moći da računa na, prije svega, u proteklim danima povrijeđene Seada Kolašinca i Matea Sušića.

"Nadam se da će svi momci koji ga odrade biti na raspolaganju za utakmicu. Sastav ćemo odrediti sutra na sastanku. Radimo svaki dan na tome. Popodne imamo trening na kojem ćemo vidjeti ko je na raspolaganju za sutra i da li ćemo moći da računamo na njih. Nadam se da će svi biti na raspolaganju, ali poslije treninga ćemo sve znati sto posto."

Ivajlo Petev ističe da veoma dobro poznaje predstojećeg rivala.

"Imam mnogo kolega koji su radili tamo. Nezgodna su ekipa i nema lakih protivnika danas. Bitno je kako ćemo se mi ponašati, naš pristup i to je meni najvažnije, bez obzira da li igramo protiv Francuske, Finske ili Kazahstana. Sve zavisi od nas, budućnost je u našim rukama. Idemo da odradimo dobar posao, da damo sve od sebe i pokušamo da pobijedimo", istakao je Petev, koji je i danas upitan za eksces koji je jednim tvitom izazvao bivši golman bh. tima Asmir Begović.

Bugarin ni ovog puta, kao ni nakon prijateljskog meča sa Kuvajtom, nije želio tome da pridaje značaj.

"Već sam rekao, prije dva dana – nikako ne komentarišem!", kategoričan je bio bh. selektor.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Posljednju prepreku Kazahstancima na putu do mreže predstavljaće iskusni golman Ibrahim Šehić.

"Svi znamo da nema lakih protivnika i utakmica. Nije to fudbal kao od prije desetak godina kad odeš u Kazahstan i pobijediš ih 5:0, ovo je nešto skroz drugačije. Momci igraju u dobrim klubovima, ekipe iz Kazahstana poput Kairata i Astane igraju redovno u evropskim takmičenjima. Svi smo svjesni da imaju kvalitetne igrače i da taktički dobro stoje na terenu, da imaju dobrog trenera. Svjesni smo, takođe, da će biti teška utakmica, potpuno drugačija od one sa Francuzima u Strazburu i da ćemo mi morati da budemo ta ekipa koja vodi igru i koja će biti ofanzivno. Dobro smo ih analizirali, to selektor i stručni štab uvijek odlično odrade i probaćemo, sa nekim našim idejama, da što prije postignemo pogodak i utakmicu privedemo kraju, te osvojimo veoma važna tri boda za nastavak kvalifikacija", optimističan je čuvar mreže Konjaspora.

GRUPA D

Utorak:

BiH – Kazahstan (20.45)

Francuska – Finska (20.45)