Haos u Ligi šampiona, Hrvat pobjesnio na sudiju: Treći penal je bio da umreš od smijeha, to se nikad nije desilo!

Iskusni Ivan Rakitić nije štedio riječi da opiše kako je loše bilo suđenje na meču Sevilje u Ligi šampiona.

Izvor: Profimedia

Nevjerovatno poluvreme odigrali su Sevilja i Salcburg u Andaluziji! Sudija Aleksej Kulbakov je dosudio čak četiri penala za prvih 45 minuta te utakmice, a to se nije baš svima svidjelo.

Strijelac kod posljednjeg dosuđenog penala Ivan Rakitić bio je bijesan na sudiju jer je protiv njegove Sevilje dosudio tri penala, a u drugom poluvremenu je domaćinu isključio igrača.

Dva penala su igrači Salcburga uspjeli da promaše, a jedan je pogodio mladi reprezentativac Hrvatske Luka Sučić. Poslije meča Rakitić je bio začuđen suđenjem, ali i ljut na svoju ekipu.

"Ovo je jako neobična utakmica. Tri jedanaesterca imate dosuđena u korist suparnika, imate igrača manje 40 minuta. Morate da budete zadovoljni bodom u takvoj situaciji. Čak smo bili bliži drugom golu od njih. Nedopustivo je da napravite tri penala u Ligi šampiona", iskren je bio Rakitić.

Ipak, sudija Kulbakov nije izbjegao žestoku kritiku zbog dijeljenja pravde.

"Dobro smo otvorili utakmicu, a onda su oni došli do jednog penala. Pa drugog... Već treći je bio za da umreš od smijeha. Večeras smo oborili rekord, četiri penala za 36 minuta! To se nikad nije desilo, teško je to i objasniti. Kad god su došli do jedanaesterca dobili su penal", rekao je Rakitić poslije utakmice koja je otvorila ovogodišnju Ligu šampiona.

(MONDO)