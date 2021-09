Krunić optimista pred meč na "Grbavici": Iskoristiti nedostatke Željezničara

Branislav Krunić poštuje sarajevski tim, ali vjeruje da njegov tim može da se suprotstavi "plavim", koji duel sa Trebinjcima dočekuju poslije poraza u velikom sarajevskom derbiju.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Leotar će u nedjelju od 17 časova gostovati na "Grbavici", a trener Trebinjaca Branislav Krunić uvjeren je da njegov tim i protiv Željezničara može odigrati dobro i vratiti se neporažen u grad na Trebišnjici.

Hercegovački tim meč 11. kola m:tel Premijer lige BiH dočekuje u dobrom raspoloženju, s obzirom na trijumf u srpskom derbiju protiv Rudar Prijedora. Za razliku od prvog šampiona BiH, Željezničar ovaj susret čeka u nezgodnom trenutku, nakon poraza u velikom sarajevskom derbiju.

"Nismo imali mnogo vremena za slavlje nakon pobjede protiv Rudar Prijedora, jer nas očekuje još jedan veoma važan meč sa Željezničarom. Nedjeljni duel dočekujemo u različitom raspoloženju u odnosu na protivnika. Nakon dvije vezane pobjede dobro stojimo na tabeli, a i motivacija i elan u ekipi su na visokom nivou", ističe Krunić.

Kako je istakao trener Trebinjaca, nema neke posebne pripreme za nedjeljni meč.

"Nemamo neku posebnu pripremu za ovu utakmicu. Mi smo i do sada na svakoj utakmici igrali čvrsto, organizovano, borbeno i to je nešto što ću tražiti od igrača i na sljedećem susretu, jer samo tako možemo doći do bodova. Ne zavarava nas loša forma Željezničara, ali i ne posvećujemo puno vremena tome i njihovim problemima, jer se više fokusiramo na svoju igru. U pitanju je veliki klub koji je nedavno proslavio 100 godina od osnivanja i jedan je od najvećih klubova na ovim prostorima, tako da se prema toj tradiciji uvijek mora imati respekt", jasan je Krunić.

Iako se radi o kvalitetnoj ekipi, Željezničar ima i svoje mane, što će tim Leotara pokušati da iskoristi.

"Znamo koje su njihove najjače strane, ali su ispoljili i neke nedostatke koje ćemo mi pokušati da iskoristimo i da se i sa ovog gostovanja vratimo sa pozitivnim rezultatom", optimista je Krunić.

Leotar je u 10 uvodnih kola osvojio 11 bodova i trenutno je devetoplasirani tim bh. prvenstva.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 11. KOLO:

U subotu:

Rudar Prijedor - Radnik (15.00, Admir Šehović, Sarajevo)

Tuzla siti - Velež (17.00, Antoni Bandić, Grude)

Borac - Sarajevo (19.00, Elvis Mujić, Banovići)

U nedjelju:

Posušje - Široki Brijeg (15.00, Mateo Musa, Čitluk)

Željezničar - Leotar (17.00, Luka Bilbija, Prijedor)

Zrinjski - Sloboda (21.00, Danijel Bojo, Kiseljak)

Standings provided by SofaScore LiveScore

(MONDO)