Borac dočekuje Sarajevo u derbiju m:tel Premijer lige BiH: Ništa osim tri boda nam ne znači!

Fudbaleri Borca u subotu su domaćini Sarajevu u derbiju 11. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine (19.00, TV Arena sport).

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Poslije velike pobjede nad Veležom u Vrapčićima, prve otkako postoji zajedničko prvenstvo, nema odmora za crveno-plave, koji će u subotu igrati novi derbi susret protiv ekipe Sarajeva.

"Bordo" tim je takođe prethodno slavio u sarajevskom derbiju nad Željezničarom (2:0), pa su oba tima poprilično umorna.

"Zgusnut raspored - srijeda - subota, malo je vremena za odmor nakon teškog meča protiv Veleža iz više razloga. Uspjeli smo da dobijemo tu utkamicu, da osvojimo tri boda, što je jako bitno za naš sljedeći nastup protiv još jedne ekipe iz vrha tabele. Sarajevo je jedan od težih rivala, očekujem da idemo na pobjedu jer igramo kod kuće. Znamo da kad igramo na vrhuncu, da se možemo nadati trijumfu. Sav respekt 'bordo' klubu, koji takođe ulazi u formu, uspjeli su da ukomponuju ekipu. Posljednji meč protiv Želje odigrali su jako kvalitetno, pobijedili su 2:0, ali znamo i da im fali par igrača (Halid) Šabanović i (Dražen) Bagarić. Trebao bi se vratiti (Matijas) Fanimo, (Mersudin) Ahmetović polako ulazi u formu, imaju i jednog od boljih igrača u ligi - (Darka) Bodula, koji je pridošlica iz Hrvatske, tako da nas očekuje teška utakmica. Mi igramo kod kuće, želimo da nastavimo da pozitivnu seriju i ništa osim tri boda nam ne znači mnogo", rekao je trener Banjalučana Nemanja Miljanović.

Prema njegovim riječima, fokusiranost igrača u ovakvim utakmicama mogu biti presudni za konačan rezultat.

"Koncentracija i fokus, to je ono što nam treba. Umor je stigao i jedne i druge, a sad se pokazuje karakter ekipe, pobjednički mentalitet, moramo minimizirati svoje greške i čekati grešku rivala. To je to što nam je potrebno da bismo se ponovo vratili u sam vrh. Mislim da smo na dobrom putu".

Miljanović nije siguran za kakvu će se taktiku na banjalučkom Gradskom stadionu odlučiti njegov kolega sa sarajevske klupe Goran Sablić.

"Igrali su 3-4-3 ili 4-2-3-1, to je taktičko pitanje za mog kolegu Sablića, kako on to vidi. Malo im je riskantnija varijanta 3-4-3, ali tako su igrali nekoliko posljednjih utakmica. Vidjećemo. Bagarić je nezgodan i sigurno će im nedostajati. Ahmetović ulazi u formu, pametan i iskusan, zna da zadrži loptu, da postigne gol glavom i mislim da će biti spreman za 90 minuta".

Trener Borca za razliku od njegovog kolege Sablića nema mnogo kadrovskih problema.

"Trenutno neće moći da nastupa (Đorđe) Milojević, koji je već mjesec dana van stroja. Svi ostali su spremni da igraju uključujući i Strahinju Bošnjaka, koji je dobio registraciju i dozvolu da nastupa. Nemamo kartoniranih", istakao je Miljanović.

Napadač Borca i grčki internacionalac Panajotis Moraitis smatra da su dueli protiv Sarajeva možda i najveći derbiji bh. fudbala.

"Sutrašnja utakmica protiv Sarajeva, koji ima dobar tim, biće vrlo zahtjevna i teška. Ovo je derbi, možda i najveći u m:tel Premijer ligi BiH. Dolaze u Banjaluku poslije važne pobjede nad Željezničarom, ali i mi smo ostvarili važan trijumf u Mostaru protiv Veleža. Nismo primili pogodak i s tim moramo da nastavimo. Imamo energiju i dobru atmosferu u klubu, to nam je bilo bitno da ne gubimo bodove zbog samopouzdanja. Očekujem neizvjesnu utakmicu, pune tribine i dobru atmosferu. Osim toga, Borac je šampion i mi uvijek igramo da osvojimo sva tri boda", naglasio je Moraitis.

Utakmicu između Borca i Sarajeva sudiće Elvis Mujić iz Banovića.

m:tel Premijer liga BiH, 11. kolo

Subota

Rudar Prijedor - Radnik (15.00, Admir Šehović, Sarajevo)

Tuzla siti - Velež (17.00, Antoni Bandić, Grude)

Borac - Sarajevo (19.00, Elvis Mujić, Banovići)

Nedjelja

Posušje - Široki Brijeg (15.00, Mateo Musa, Čitluk)

Željezničar - Leotar (17.00, Luka Bilbija, Prijedor)

Zrinjski - Sloboda (21.00, Danijel Bojo, Kiseljak)