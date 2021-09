Trener Partizana šokirao - ovo niko nikad nije uradio: Pravi tribinu za sve grobare i odgovara na pitanja!

Neobičan događaj na stadionu Partizana, jer crno-bijeli žele interakciju sa navijačima.

Trener crno-bijelih imao je nekoliko emotivnih nastupa prethodnih dana, a navijači Partizana mogu bolje da ga upoznaju na tribini koju će organizovati. Aleksandar Stanojević će komunicirati sa navijačima crno-bijelih u utorak, oko 14 časova.

Detalji tog susreta biće poznati sutra, pošto Partizan i dalje traži prostor u kojem će moći da se održi ova tribina.

Uglavnom, Aleksandar Stanojević je povukao potez kakav nijedan trener prije njega nije!

Kako je nakon pobjede nad Spartakom rekao, odgovriće na sva pitanja koja se tiču njega, fudbalera Partizana ili situacija koje su se u posljednje vrijeme dogodile u klubu!

''Pozivam navijače sa svih tribina, kao i one koji od kuće gledaju, da učestvuju na tribini koju ću organizovati. Više informacija će biti sutra, a svako će moći da postavi pitanje. Šta god želite da me pitate, sva pitanja koja kruže ovih dana ove ili one vrste, da li su teorije zavjere - na sve ću odgovoriti i želim da imamo interaktivnu komunikaciju. Zato ih pozivam da se priključe, da dođu i da mi postave pitanje. Važno je samo da budu u crno-bijeloj odjeći'', istakao je trener crno-bijelih.

Poziv se posebno odnosio na korisnike društvenih mreža koji prate crno-bijele na početku nove sezone, u kojoj Partizanu ide sjajno. Postoje samo dva uslova ukoliko želite da pričate sa trenerom Partizana - morate da budete stariji od 16 godina i da dođete na tribinu u crno-bijeloj odjeći!

''Važno je da imaju više od 16 godina, jer je to ozbiljna stvar. Djeca inače mogu da dođu na naš stadion kad god mogu, ali želimo da ovo bude ozbiljno pa mora da postoji granica. Šta god da ih interesuje o meni, igračima, nekoj situaciji, ljudi koji pišu po forumima, na Tviteru, Instagramu, Jutjubu, Tik-Toku... Mogu doći i postaviti pitanja da ne moraju sami da donose zaključke. Treba samo da nađemo prostor za to, u utorak oko 14 časova će se dogoditi'', zaključio je Aleksandar Stanojević!

