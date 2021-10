Ako bude baraža, Srbiju čeka paklen put ka Mundijalu: Nikad teže - potrebne još 2 pobjede, a ovo su potencijalni rivali!

Polako se kristalizuje situacija oko baraža za Svjetsko prvenstvo, a ipak se nadamo da "orlovi" neće učestvovati u njemu, nego da će direktno u Katar.

Izvor: MN PRESS

Srbija se mučila protiv Luksemburga, ali je osvojila vrijedna tri boda (1:0) i ponovo "zasjela" na prvo mjesto u grupi, makar na kratko. Ima 14 bodova, jedan više od Portugala koji je odigrao utakmicu manje, pa se sve više bližimo scenariju koji kaže da će u direktnom duelu u Lisabonu odlučiti o direktnom putniku na Mundijal.

Ako i ne uspiju da savladaju Portugalce, preostaje baraž od koga je teoretski dijeli još samo jedan bod protiv Azerbejdžana, a od ranije je poznato da taj put neće biti nimalo jednostavan.

UEFA je zakomplikovala put i u igri su samo tri dodatna mjesta na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Za njih će se boriti deset drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija, odnosno još dva pobjednika grupne faze UEFA Lige nacija 2020/21. Dakle, ukupno 12 timova će potom biti podijeljeno u tri kostura od po četiri ekipe, a samo pobjednici će dobiti pravo da igraju na Mundijalu.

S obzirom na to da će reprezentacije biti žrijebane na osnovu rezultata u kvalifikacijama, dobra vijest je da je Srbija na putu da bude i najbolja među njima, ako već ne bude osvojila grupu ispred Portugalaca.

U tri "staze" ka Mundijalu igra se polufinale i finale (jedna utakmica), a pobjednik ide u Katar.

Rezultati će odlučivati ko će i biti domaćin svakog od tri turnira, za šta takođe Srbija ima dobre šanse, dok je još rano za prognoze na koga bi mogla da "naleti" pošto se rezultati mijenjaju iz kola u kolo, tako da su do kraja moguća brojna iznenađenja, pa i da umjesto nas Portugal bude na ovakvim mukama.

Izvor: Wikipedia/screenshot

Trenutni rezultati govore da bi u polufinalu mogli na Češku, Ukrajinu, Norvešku ili Sjevernu Makedoniju, odnosno Vels i Austriju koji stižu iz Lige nacija i biće nepovlašćeni.

Što se tiče povlašćenih reprezentacija, to su Albanija, Škotska, Švajcarska, Švedska i Rusija - tako da bi i sa nekima od njih mogli da se nađeu u finalu, s tim da će dvije najbolje reprezentacije biti sklonjene sa ovog puta, a to će se sigurno promijeniti mnogo puta do novembra.

U svakom slučaju na "orlovima" je da prvo pobijede Azerbejdžan i dođu do šanse da se sa Portugalom bore za prvo mjesto, a nakon toga će misliti o plej-ofu koji je izuzetno težak.

Termini su krajem marta.