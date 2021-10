Gol, pa potpis! Najljepša moguća vijest za Zvezdu: Mirko Ivanić će na "Marakani" igrati do 32. godine!

Jedan od najboljih igrača Zvezde ne odlazi.

Izvor: Profimedia

Samo dan pošto je Mirko Ivanić donio Crvenoj zvezdi veliki bod na gostovanju Mitjilandu, navijači su čuli sjajne vesti!

Ivanić će nastaviti da nosi crveno-bijeli dres uprkos interesovanju iz inostranstva pošto je Zvezda danas produžila ugovor sa njim do 2025. godine, prenosi navijački portal "RSB".

To znači da će Ivanić u Zvezdi ostati sve do 32. godine, naravno postoji mogućnost da ode i ranije, ali u svakom slučaju to neće biti bez obeštećenja pošto su se dvije strane dogovorile oko dugoročnog ugovora, zadovoljne saradnjom u prethodnom periodu.

Momak iz Bačkog Jarka je u Zvezdu stigao u zimu 2019. godine, za obeštećenje od 1,3 miliona evra, i bilo je potrebno dosta vremena kako bi Ivanić "proradio". Nije ga išlo kod Milojevića, potom je kod Stankovića postao ključan čovjek, ali je postojala opasnost da na kraju sezone ode bez obeštećenja, posebno jer se pričalo da ima ponude iz Rusije i Njemačke.

Već je generalni direktor Zvezdan Terzić najavio da će sa njim obaviti razgovore o produžetku, a čini se da su oni bili uspješni, pa tako Dejan Stanković može da odahne.

Ivanić je do sada u Zvezdi odigrao 116 mečeva i zabilježio je 32 gola i 23 asistencije.