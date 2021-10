Da se to desi, vi biste rekli da je to neuspjeh Crvene zvezde: Stanković pričao o evropskom proleću - Znam šta da radim 

Dejan Stanković ima plan za Evropu!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije uspjela da pobijedi u trećem meču grupne faze Lige Evrope, ali je sa bodom iz Danske ostala prva u svojoj grupi. Ne samo to, već je i došla na rekordno 39. mjesto UEFA rang liste.

Trener crveno-bijelih Dejan Stanković nije htio da preuzima previše zasluga za takav rezultat na sebe.

"Nisam ja, to je klub, svi smo u službi Crvene zvezde. Naš klub napreduje svakim danom, iz utakmice u utakmicu. Koliko je do nas, sve ćemo uraditi", otkrio je on.

Sada je njegov tim praktično obezbijedio proljeće u Evropi, tj. treće mjesto u grupi Lige Evrope i odlazak dalje kroz Ligu Konferencija. Ipak, to nije nešto što klub želi.

"Kao prvo, da mi završimo treći, to bi sa vaše strane bio neuspjeh Crvene zvezde. To je stopostotno. Ja sam rekao da je naš cilj da idemo u šesnaestinu Lige Evrope i to je taj cilj koji je zacrtan kad smo ušli u grupnu fazu Lige Evrope. Sigurno bi treće mjesto bilo ocijenjeno kao neuspjeh jer bi proklizali u Ligu Konferencija", iskren je bio Stanković.

On priznaje da njegov tim sada ima šansu da "pojuri" prvo mjesto u svojoj grupi. Jasno je Stankoviću da njegov tim praktično ima i drugo mjesto i prolaz dalje "u džepu", ali se zbog toga ne opušta.

"Da imamo šanse da se i dalje pitamo i da možemo da napravimo jedan ogroman istorijski rezultat, u podsvijesti to imamo. Ali ne mogu tek tako da preskočim tri utakmice. Ja znam da nama pobjeda protiv Mitjilanda obezbjeđuje taj cilj šesnaestinu dva kola pred kraj grupne faze, što je veliki uspjeh ovih momaka. Ako tako bude onda može svašta da se desi. Onda možemo da računamo i matematiku, koeficijente i ako završiš prvi da napišeš istoriju kluba poslije Barija. Ali korak po korak, nama je cilj ostanak u Ligi Evrope. Da li je to osmina ili šesnaestina to je naš cilj", ističe Stanković.

Nije želio previše da se vraća na meč sa Mitjilandom i da objašnjava šta se desilo u Danskoj.

"Dosta se već i pisalo i pričalo o tome, svi su analizirali, ne mogu da se vraćam. Jedan pozitivan rezultat, jedna teška utakmica, protiv mnogo brzog protivnika koji je želio pobjedu kao i mi. Nijanse su mogle da odluče gdje će prevagnuti. Rekao sam da mi želimo da budemo stalno u igri, u kontroli utakmice, da tih 50:50 prevagne na našu stranu. Imali su oni svoje šanse, mi svoje, žalim za pobjedom, ali korektna utakmica stavljena tačka na to. Podjela bodova, mi i dalje prvi u grupi, od nas sve zavisi, oni nam dolaze na punu 'Marakanu'..."

On je naglasio da ne bi istakao ništa u igri kao loše, ali da zna kako da popravi neke nedostatke iz tog meča.

"Ne mogu da kažem da je neko igrao loše, ali mi je falila možda neka struktura drugačija, kada dođemo gore da neko zadrži loptu, da iznudi neki faul. Nije to neka kritika, nisam mogao da stavim Dionija od prvog minuta jer je prije toga imao jedan trening. Nemoguće da odigra 60 mintua sa jednim treningom jednu takvu utakmicu. Znam šta nam je činiti za dalje, ali sada nam je fokus na ove tri utakmice, da izrotiramo dobro", zaključio je Stanković.