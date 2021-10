Niko nije lud, kažu nam da nema vremena za VAR! Lazetić je ljut zbog suđenja, hoće svima da pošalje poruku

Trener Metalca veoma nezadovoljan radom arbitara na utakmicama svog tima.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Metalca imaju za sobom tri "vezana" poraza i četiri utakmice bez pobjede, a narednu utakmicu odigraće protiv Partizana u Beogradu u četvrtak od 17 časova.

U osvrtu na subotnji neuspjeh na gostovanju Spartaku u Subotici (0:2), trener tima iz Gornjeg Milanovca Žarko Lazetić rekao je da vjeruje u svoj tim i traži od njih da budu konkretniji u "posljednjoj trećini" terena.

Takođe, ukazao je i na odsustvo važnih igrača, veziste Damjana Krajišnika i krilnog napadača Stefana Cvetkovića.

"Ne može da me poremeti ništa, ni tri loša rezultata, čvrsto stojim iza svog tima, jer vjerujemo svi u ono što radimo. Naravno, činjenica je takođe da imamo manje bodova nego što smo mislili da ćemo imati do ove faze, ali koliko smo mogli, a koliko smo uzeli, vidjećemo tačno u decembru. Svi hoćemo da imamo mlad tim, najmlađi u ligi, hoćemo da budemo atraktivni, da igramo progresivan fudbal, a onda, kad nema rezultata, svi se pitamo o čemu se radi. Mi moramo da nosimo teret koji sada imamo", rekao je on.

Raspored je težak i donosi Lazetićevoj ekipi gostovanje lideru...

"Pred nama je Partizan, potom dvije utakmice kod kuće i nema tu više priče o mladosti igrača, nema da li su psihološki nešto podnijeli teško ili lako, vidjećemo precizno u tih narednih deset dana od čega smo satkani i za šta smo spremni. Tu smo gdje smo, potrebno je da nekog pobjedimo, naravno, to se mora, kao i uvijek što se mora. Koliko ćemo u tome uspjeti, vidjećemo. Nastavićemo da vrijedno radimo i siguran sam da ćemo izaći na pravi put", dodao je Lazetić u izjavi za klupski sajt.

Osvrnuvši se još jednom na utakmicu sa Spartakom, on je naglasio da ni kriterijumi u Subotici nisu bili ravnopravni kod arbitra Momčila Markovića.

"Nismo imali iste uslove kao protivnik, to mora da se kaže, i nije prvi put ove sezone. Svi pričamo o dolasku VAR-a i da je to odlično, ali je činjenica da i VAR može da se koristi na ovaj ili onaj način. Želim svima da pošaljem jasnu poruku da niko nije 'lud' i da mi na terenu vrlo dobro osjetimo kada aršini nisu isti za nas i za rivala. Zašto je to tako, ja ne znam. Ne govorim ništa konkretno protiv Spartaka, možda jednostavno sudija nije bio dorastao zadatku, ne znam tačno šta je. Imali smo ove sezone tri puta normalno suđenje, dok je na ostalim utakmicama bilo mnogo situacija koje su mogle da se provjeravaju, a nisu, navodno nema se vremena, brzo se donose odluke. Mogao je, na primjer, da se provjerava penal za nas u zaustavnom vremenu protiv Vojvodine, mogao je da se provjeri gol koji smo primili protiv Niša, da li je ofsajd bio pre toga. Ali se brzo prešlo preko toga, dok se juče provjeravalo po pet minuta, dva minuta se produžavalo uobičajeno vreme provere", dodao je Lazetić.

Žarko Lazetić Izvor: YouTube/SuperLiga

Nakon gostovanja u Subotici Metalac je iz 13 odigranih mečeva sakupio 12 bodova i nalazi se na 14. poziciji. Već u četvrtak igraju nadoknadu meča iz 5. kola, protiv Partizana u Beogradu, pa dočekuju Napredak 2. novembra, a ubrzo potom i Radnik.