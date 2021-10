To su lopte za gol, moraju u njemu da završe: Stankoviću u pobjedi Zvezde jedna stvar najviše zasmetala!

"Troše se, nadigravaju i stvore šanse. Zato moraju da koriste!", rekao je Dejan Stanković o pobjedi protiv Radničkog.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pobijedila je Radnički iz Niša golom El-Fardu Bena za konačnih 1:0, a Dejan Stanković rekao je poslije utakmice da je unaprijed najavljivao da će biti teško.

"Meč je izgledao tako da jednostavno moraš da daš golove kada stvoriš toliko šansi i toliko puta šutneš na gol, ali utakmica poslije Evrope je najteža, jer se potrošimo i fizički i emotivno. Rekao sam i na konferenciji pred meč da možda neće biti lijepo, ali tri boda su tri boda", izjavio je Stanković, a prenio klupski sajt.

Stanković je naglasio da je moglo da bude i više lopti u mreži iza golmana Radničkog Damira Kahrimana.

"Moglo je bolje, barem ispred gola, jednostavno moramo da rješavamo te situacije, jer to su 'gol lopte', koje moraju tamo i da završe. Utakmica ima drugačiji tok kada iz tri šanse postigneš dva pogotka, ali radićemo i nema posustajanja. Nisam zabrinut, ali mala frustracija da od toliko šansi - ne postignemo mnogo golova", dodao je Zvezdin trener.

"Žao mi je zbog momaka, potrošili su se da stvore šanse, kao i u oduzimanju lopti i napadanju na postavljenu odbranu. Svi hoće da se nadigravaju, ali to je relativna stvar, jer imaš blok ispred sebe i to dobar. Treba te šanse da iskoristiš", poručio je on.

Stanković je posebno zahvalio navijačima.

"Hvala navijačima, jer su tokom svih 90 minuta bili igrači utakmice. Sjajna podrška, hvala im na tome i idemo dalje".