"Malo lošija igra od očekivane!" Mikić zna razlog poraza Borca m:tel, Knežević: Izgorjeli smo u atmosferi

Banjalučki rukometaši u Peći nisu uspjeli da se plasiraju u treće kolo EHF Evropskog kupa

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Borac m:tel nije uspio da izbori mjesto u trećoj rundi EHF Evropskog kupa.

Igrači Mirka Mikića poraženi su u Peći od predstavnika "Kosova" Bese Famgas rezultatom 29:22, te će se naći u sutrašnjem žrijebu za narednu rundu, dok se crveno-plavi sada okreću domaćim takmičenjima, gdje nastoje da osvoje oba trofeja.

"Malo lošija igra nego što smo očekivali i to je ono što nas zanima u ovom trenutku, to je razlog poraza na koji ćemo obratiti pažnju i pokušati da se spremimo za izazove koji nam slijede u Bosni i Hercegovini. Danas očigledno nismo bili na nivou, pogotovo u drugom poluvremenu, o nekim drugim stvarima ne bih želio ni da pričam. Važno je sad da odmorimo ekipu koliko je to moguće i da se spremimo za Krivaju, koja nas čeka već u srijedu. Sve je proteklo u najboljem redu, što se tiče puta i svega, i ne bih neke druge stvari komentarisao", rekao je Mikić nakon utakmice.

Luka Knežević je na parketu dvorane "Karagači" četiri puta zatresao mrežu Bese.

"Teška utakmica za nas i težak poraz, izgorjeli smo u atmosferi. Utakmica je bila veoma jaka, muška, čvrsta, donijeli smo neke pogrešne odluke u veoma bitnim trenucima. Imali smo šansu da okrenemo utakmicu u našu korist, ali nismo uspjeli. Ne znam šta bih rekao, glavu gore, sad nas čekaju dvije domaće utakmice u Premijer ligi, protiv Krivaje i Sloge iz Gornjeg Vakufa", istakao je Knežević.