Partizanovih 5 krila za savršen jesenji let: Stanojeve muke - koga odmoriti, koga vratiti u ritam, a ko najviše donosi?

Crno-bijelima slijedi serija od četiri meča u Humskoj u Superligi, a još osam im je preostalo do kraja jesenjeg dijela prvenstva. Petorica igrača će se posebno boriti za minutažu na tim mečevima, a upravo oni bi mogli da približe Partizan jesenjoj tituli...

Počinje Partizanov ciklus utakmica u Humskoj. Već od četvrtka (17.00), crno-bijeli će započeti seriju od četiri meča na domaćem terenu u Superligi i pokušati da nastave sa sjajnim partijama koje bi ih približile prvoj jesenjoj tituli poslije sedam godina.

Ipak, put do tog uspjeha je dug čak osam mečeva, koliko je ostalo do kraja jesenjeg dijela šampionata, a zbog toga će Aleksandar Stanojević morati da dobro rotira ekipu i održava igrače i svježim i u pravom ritmu. A to nigdje neće biti tako važno kao na krilnim pozicijama.

Partizan će u četvrtak ugostiti Metalac, a u nedjelju Čukarički. Potom slijedi gostovanje Gentu u Konferencijskoj ligi, pa nova dva domaćinstva u prvenstvu - protiv Proletera i Vojvodine. Međutim, u ovoj seriji mečeva koji brzo dolaze jedan za drugim, Stanojević će morati da pravi rotacije kako bi svi igrači ostali zadovoljni svojom minutažom, ali i da ne bi dolazilo do premora kod pojedinaca.

Dok to baš i nije slučaj sa Rikardom Gomešom u špicu napada - više puta je Stanojević govorio o njegovom zamoru - u drugim linijama tima jeste. Na bekovskim pozicijama Miljković i Živković dijele minutažu na desnoj, kao i Urošević i Obradović na lijevoj strani.

Ali biće naročito zanimljivo vidjeti kakva će biti situacija s krilnim fudbalerima u narednom periodu - Partizan ima pregršt opcija, pa će petorica igrača konkurisati za minute.

Stanojević na raspolaganju ima kapitena Lazara Markovića, pridošlog stranca Kvinsija Meniga, dijete kluba Nemanju Jovića, Filipa Holendera koji je daleko od prošlosezonske forme i jednog od novih ljubimaca navijača - Nikolu Terzića.

"MARKECU" NIJE PROBLEM DA ODMORI

Možda i najjednostavniju odluku oko dijeljenja minutaže, Stanojević će imati oko Lazara Markovića. Kapiten crno-bijelih je ove sezone jedna od glavnih uzdanica na evropskoj sceni, pa zbog toga i nerijetko preskače mečeve u Superligi, ne bi li ih dočekao potpuno spreman.

Tako je u avgustu propustio mečeve s Voždovcem i Novim Pazarom, kao i protiv Mladosti i Spartaka u septembru, da bi prethodnog vikenda bio van protokola i za meč protiv TSC-a.

Kada se i nalazio na terenu, Marković nijednom nije provodio više od 66 minuta u igri, pa je jasno da će biti prilika na desnom krilu i za ostale igrače.

TERZIĆ I HOLENDER IMAJU ŠTA DA DOKAŽU

Nikola Terzić je ove sezone pokazao da će biti adut crno-bijelih, pošto je za manje od 600 minuta u Superligi već uspio da postigne četiri gola, doda tome asistenciju i svojom direktnošću natjera trenera Stanojevića da ga ima u vidu i za naredne mečeve.

Terzić je protiv TSC-a bio junak meča sa dva pogotka i moguće je da će mu baš ta partija biti "karta" da možda ponovo protiv Metalca bude u startnoj postavi. To bi bilo prvi put da na tri uzastopna meča u prvenstvu bude u startnoj postavi. Njemu će biti potrebno da nastavi sa dokazivanjem jer crno-bijelima nudi kvalitete kakve igrači poput Holendera ne uspijevaju da ponude. Tako bi mogao da se na dugačkoj listi krilnih fudbalera što bolje kotira i možda bude "džoker" na gostovanju Gentu ili nekim drugim evropskim utakmicama.

Sa druge strane, na Filipu Holenderu je da to ne dozvoli. Povremeni reprezentativac Mađarske je ove sezone daleko od partija koja je pokazivao u špicu napada prošle sezone. Holender jeste upisao tri pogotka - po jedan Voždovcu, Radničkom 1923 i Spartaku - ali i dalje se traži po pitanju forme.

Crno-bijeli njegovim ulaskom protiv Genta za pola sata igre nisu dobili gotovo ništa, što je samo pojačalo frustracije među navijačima u Humskoj, pa će povratak samopouzdanja morati da potraži u domaćem prvenstvu. Samo je pitanje za koliku minutažu će se izboriti u velikoj konkurenciji.

JOVIĆ TRAŽI STARU FORMU, MENIG NE ŽELI KLUPU

Na lijevom krilu je situacija takođe zanimljiva. Nemanja Jović nije imao početak sezone kakvom se nadao, a otežava mu činjenica da se za mjesto na terenu bori sa Holanđaninom Kvinsijem Menigom. Imao je problema sa povredom koljena, taman kada je počeo da se vraća u ritam, uslijedio je korona virus, a nije ni da su njegove partije u svim tim kratkim periodima bile kao one od prošle sezone.

S izuzetkom meča protiv Spartaka, kada je "spakovao" saigračima dva pogotka, Jović u skorije vrijeme nije bio na starom nivou. Trener Stanojević je u izjavama napominjao da je normalno da mladi igrači imaju uspone i padove, ali i usput podsjetio da se na Jovića više ne gleda kao na mladog talenta, već igrača koji može mnogo da doprinese.

Zbog toga će biti interesantno vidjeti hoće li Jović dobiti šansu protiv Metalca u četvrtak, pošto bi ta odluka mogla da utiče i na to ko će početi meč na desnom krilu - da li opet Terzić ili možda Lazar Marković. Mada će se Jović nadati većoj minutaži u seriji mečeva u Humskoj, ne treba zaboraviti ni da je Menigu posljednja stvar koja mu sada treba - da sjedi na klupi.

Holanđanin se još uvijek privikava na novu sredinu, postigao je golove protiv Anortozisa i Trajala, ali je utisak da tu ima nečeg nedorečenog u njegoovj igri i da ono pravo od njega tek treba da vidimo.

To pravo se "hvata" utakmicama u ritmu, a činjenica da u nedjelju u Humsku stiže Čukarički govori i da bi Menig mogao da bude "sačuvan" za taj susret protiv tima legende Partizana Saše Ilića.

Za Partizan je do kraja jeseni ostalo još 12 mečeva u svim takmičenjima, a petorica krilnih fudbalera moraće da iskoriste svaki minut koji im se pruži. "Glad" za mjestom u prvih 11 mogla bi samo da dodatno približi Partizan cilju za kraj 2021. godine - jesenjoj tituli i evropskom proljeću...