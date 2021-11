Srbija mora u Katar - Selektor se iznervirao, pa nasmijao: Pravićemo i veće planove!

Reprezentacija Srbija ima cilj da stigne do Katara, a poslije toga će napraviti i nove planove, veće od dosadašnjih.

Izvor: MN PRESS

Selekcija Srbije ima ispred sebe finale kvalifikacija! Pobeda u Portugalu donosi direktan plasman na Mundijal, a Dragan Stojković razmišlja samo o njoj. Ne zanimaju ga druge opcije, isticanje bijele zastave i neuspjeh - neodlazak na Svjetsko prvenstvo!

To je ponovio i na konferenciji koja je danas održana, kada nije želio da odgovara na pitanja o eventualnom plasmanu. Srbija mora u Katar!

"Da li bi eventualni plasman na Svjetsko prvenstvo bio vaš najveći trenerski uspjeh?", bilo je jedno od posljednjih pitanja postavljenih selektoru.

"Kakav, bre, eventualni, bre... Kakav eventualni? Moramo da idemo u Katar", odgovorio je Piksi uz osmijeh!

"Kada odemo na Svetsko prvenstvo, da li je to najveći trenerski uspjeh?", bilo je drugo, preformulisano pitanje za selektora, ali je on odgovorio odrično.

"Ne, ne. Mislim da ne. Uspjeh da, ali tek nas očekuje nešto veliko. Imali smo neku ocjenu da će ova utakmica biti finale i nismo promašili u procjeni. Znali smo da će Portugal u Lisabonu biti ključna utakmica za odlazak na Svetsko prvenstvo. Koncentrišem se od momenta do momenta, od okupljanja do okupljanja i fokusirani smo samo na taj dio posla. Cilj je da se ode u Katar na Svjetsko prvenstvo, to je naša želja, to sam postavio kao zadatak kad sam postao selektor. Nije tragedija da se ne ode, ne postoje tragedije u sportu. U Portugalu ćemo biti na nivou, biti na nivou, odigrati hrabar, moderan fudbal. Da li ćemo pobjediti, odigrati neriješeno ili izgubiti, stvarno ne znam. Srbija će tamo biti prava - sigurno!", obećao je selektor.

Još jednom, ponovio je da je kvalifikovanje na Svjetsko prvenstvo za njega samo usputni cilj!

"Jedan od ciljeva je da Srbija ode u Katar, pa ćemo onda pričati. Ne želimo da se tu zaustavimo. Kvalifikovali smo i to je to - mene to ne interesuje! Mene interesuju mnogo veće stvari od kvalifikovanja na Svjetsko prvenstvo", zaključio je Dragan Stojković Piksi.