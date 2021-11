Odbranio penal Rikardu, a nije mu prvi! On je zaustavio crno-bijele, a Partizan ga je "lansirao" u Superligi Srbije!

Iskusni golman Proletera heroj je ne samo svog tima, već je pomogao i Crvenoj zvezdi da se približi vječitom rivalu!

Izvor: MN PRESS

Proleter je loše počeo sezonu, a na otvaranju prvenstva dočekali su Partizan i izgubili 4:0 na svom terenu. Nikola Petrić je tada morao četiri puta da vadi loptu iz mreže, ali u drugom dijelu šampionata priča je potpuno drugačija!

Nakon pet mečeva bez pobjede u prvih pet kola uspio je novosadski tim da se uzdigne, a njihov heroj bio je iskusni golman!

On je bio na visini zadatka i kada je ekipa primala golove, a sada svi pričaju o njemu nakon što je "iščupao" svom timu bod protiv Partizana na stadionu "JNA". Branio je nevjerovatno, a na kraju je Rikardu "skinuo" i penal!

Nije mu to prvi put ove sezone da je odbranio udarac sa bijele tačke, jer je u seriji pobjeda svog tima kada je Proleter redom dobijao tri puta odbranio ključni penal u Surdulici. Pobijedio je Proleter 1:0, a Radnik je dobio penal u 86. minutu. Da nije bilo Petrića, ne bi bilo ni pobjede za Novosađane!

Iskusni golman rođen je u Čačku i kada je Borac ispao iz Superlige Srbije konačno je dobio šansu i ustalio se među stativama. U ljeto 2015. godine otišao je u Čukarički, ali je morao da čeka potez Partizana da bi branio!

Sezonu 15/16 je presjedio na klupi, a svoju šansu je dočekao tek kada je uprava crno-bijelih odlučila da iz Čukaričkog dovede Nemanju Stevanovića. To je bio dobar potez za sve strane.

Stevanović je postao heroj iz sjenke Partizana, Petrić se pokazao kao odliučno rješenje na golu, a oba kluba su među stativama imali odlične golmane.

U karijeri se nekoliko puta oprobao u inostranstvu, nastupao je u Švedskoj, Grčkoj i Jermeniji, a najbolje uspomene donosi iz Bromajpokarne.

"Iskreno najbolje mi je bilo u Švedskoj! To je jedna od najboljih zemalja u Evropi po svemu, počev od infrastrukture do sportskih detalja, sve je na najboljem mogućem nivou. Sve ostalo je dosta ispod toga", rekao je on.

Zanimljivo je da je i porodično vezan za fudbal, pošto njegova supruga Tamara sudi fudbalske utakmice. Ovo mu je drugi mandat u Proleteru, pošto je branio u Novom Sadu od 2019. do 2021. godine, a onda je na kratko bio u Jermeniji gdje je nastupao za Ararat.

Sada se zahvaljujući njemu Crvena zvezda približila Partizanu, a šampionska trka se nastavlja i djeluje da ćemo do posljednjeg kola imati neizvjesnu trku za trofej.

(MONDO)