Tadić i Ajaks u utorak u odabranom društvu? Jedna pobjeda ih dijeli od podviga viđenog sedam puta!

A perfect record in the group stage...

When 6 out of 6 was achieved previously:



AC Milan (1992/93)

Paris (1994/95)

Spartak Moskva (1995/96)

Barcelona (2002/03)

Real Madrid (2011/12)

Real Madrid (2014/15)

Bayern (2019/20)#UCLpic.twitter.com/vkqfn9Vsbl