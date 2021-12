Bojan Puzigaća novi pomoćni trener Borca: Ovo je veliki klub, biti ovdje je privilegija!

Nekadašnji lijevi bek priključen je stručnom štabu aktuelnog šampiona BiH.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Fudbalski klub Borac dogovorio je nastavak saradnje sa dosadašnjim trenerom prvog tima Nemanjom Miljanovićem, koji će na crveno-plavom kormilu tako ostati najmanje do kraja sezone.

Strateg crveno-plavih ovih dana dobio je i pojačanje u stručnom štabu, pa će mu tako u radu pomagati Siniša Mrkobrada kao trener golmana, ali i Bojan Puzigaća, koji je, u razgovoru za portal "Klix", istakao da je banjalučki premijerligaš prava sredina za napredak i edukaciju.

"Radio sam kao trener u Prvoj ligi RS, a vlasnik sam i A licence. Svakako planiram da nastavim edukaciju i rad u fudbalu. Sada sam dobio šansu u Borcu, željan sam rada i dokazivanja. Borac je veliki klub, zbog toga mi je čast i privilegija da sam tu i kao trener nakon igračke karijere. Nadam se da ću i u ovoj ulozi imati uspjeha", istakao je nekadašnji lijevi bek, koji je 76 puta oblačio dres Borca u m:tel Premijer ligi BiH.

Njegov novi-stari klub trenutno je treći u premijerligaškom takmičenju. Na prvom mjestu je Zrinjski, koji je odmakao čak 18 koraka nakon jesenje polusezone i za kojeg Puzigaća ima samo riječi hvale.

"Zrinjski je zasluženo prvi, imao je kontinuitet dobrih igara, veoma malo oscilacija, a kad imate Nemanju Bilbiju, onda je sve jasno. Sarajevo je malo toga pokazalo s obzirom na veličinu kluba, ali je činjenica i da nemaju igrački kadar kao ranije."

Spomenuvši golgetera Zrinjskog, Puzigaća se osvrnuo i na njegovo nepozivanje u reprezentaciju BiH.

"Nisam neko ko kritikuje selektora, ali što se tiče Nemanje, on je jedan od najboljih igrača u istoriji Premijer lige BiH. Sjećam se kad je došao u prvi tim Borca, kako se razvijao i napredovao. Vidjelo se da će biti ozbiljan igrač. Bili smo saigrači u Borcu i Sarajevu, on je mašina za golove. Posvećen je fudbalu, pravi profesionalac i to mu se vraća. Volio bih da postane najbolji strijelac u istoriji lige, a to će ostvariti već sljedeće sezone", istakao je Puzigaća, koji se osvrnuo i na loš rezultat državnog tima u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru sljedeće godine.

"Šteta što nismo došli bar do baraža, svi smo to očekivali jer smo imali dvije utakmice na domaćem terenu, a bila su nam potrebna samo četiri boda. Nažalost, nije bilo ni Edina Džeke, a on se pokazao ključnim mnogo puta", zaključio je Puzigaća, kojeg prve obaveze sa ekipom Borca očekuju 10. januara, za kada je zakazan početak priprema za proljećni dio sezone.