Zvezdino mini finale, pobjedom mora da se završi godina: Stanković objasnio kiks u Superligi - velika je razlika!

Trener Crvene zvezde najavio gostovanje u Bačkoj Topoli.

Izvor: Profimedia/Gonçalo Delgado/Global Images/Sipa USA

Crvena zvezda u Bačkoj Topoli igra posljednji meč u 2021. godini, a trener Dejan Stanković uopšte ne očekuje lako gostovanje.

Iako će se igrati na terenu koji je bolji nego ostalih superligaša, domaća ekipa i trener Žarko Lazetić silno će željeti da iznenade favorita i natjeraju ga na drugi kiks u nizu. Sa druge strane, Stanković zna da Zvezda mora trijumfom da završi godinu, kako ne bi otišla u debeo minus pred proljećne mečeve.

Šef stručnog štaba crveno-bijelih prvo se osvrnuo na stanje u igračkom kadru i meč protiv Radnika.

"Očekivanja su kao i pred Surdulicu, da donesemo tri boda. Desilo se to što se desilo, jedan peh. Idemo dalje. Što se tiče zdravstvenog biltena, Gajić ima problema sa zadnjom ložom, a Njegoš će probati da istrenira sa ekipom danas. Ovo je mini finale za nas, moramo da zatvorimo ovu godinu sa pobjedom. Velika je razlika, trenutno smo na 'minus 2', a lider na tabeli će igrati za koji minut", rekao je Stanković.

U konkurenciji za meč neće biti još dvojica stranaca.

"Rišairo je obnovio povredu koju je imao pred meč u Bragi. Ne vjerujem da će biti spreman za TSC, dijeli ga nekoliko dana od oporavka. Vratio se Falko, vratio se Nikolić, Sanogo je van stroja", saopštio je trener Zvezde.

Kiks protiv Radnika došao je nakon velikog remija protiv Brage...

"To je Zvezda, prije tri dana smo bili dobri i najbolji, a sad moramo da se borimo. I borićemo se. Realno je da bude uspona i padova u ovakvoj polusezoni, ali reakcija mora da bude prava zvezdaška".

Protiv tima iz Surdulice napravio je svih pet izmjena, a čini se da neki nosioci nisu smjeli da napuste teren.

"Ne mora niko da traži izmjenu da bi se vidjelo da je 'u crvenom'. Zašto rizikovati povredu? Ne bih ja to razdvajao, zašto je neko izašao ili ušao pri pozitivnom rezultatu. Mislio sam da sa izmjenama malo zablindiram... Drugo poluvrijeme bilo je bez nekih šansi. Velika šteta, ali bila bi šteta i da spustimo glavu. Ko god voli i cijeni Crvenu zvezdu mora da se izdigne iznad problema", rekao je Stanković.

Kakvo će biti proljeće za Crvenu zvezdu?

"Moramo da se vratimo sa većom voljom i da osvojimo prvenstvo. Velike stvari se osvajaju ili čine u teškoćama", rekao je Stanković.

Što se tiče promašenog penala Aleksandra Kataija, to neće poremetiti njegovu poziciju.

"Sale ostaje naš izvođač penala. Šutnuo je u Bragi, možda i najteži u posljednjih 30 godina. Ja njemu skidam kap, a kako je rekao proslavljeni Vujadin Boškov 'Nije promašio samo onaj koji nije šutirao'. Ne mogu da zaboravim težinu i važnost gola u Bragi".

Naredni protivnik želi da igra fudbal protiv svih, pa i Zvezde.

"TSC je imao fenomenalan start, pa kadrovske promjene u toku polusezone. Sa Lazetićem su dobili na kvalitetu. On ima svoju filozofiju, zna kako hoće da igra. sigurno će biti zanimljiv meč. On želi da se nadigrava sa jačima, želi da pokaže šta njegova ekipa zna. Biće to zahtjevna utakmica za nas", zaključio je nekadašnji kapiten Crvene zvezde.