Ni sa kim nemam problem, samo sa tobom! Jirgen Klop pobjesnio na derbiju, nikad nije bio ovako ljut

Nijemac je bio van sebe od ljutnje.

U jednoj od najuzbudljivijih utakmica sezone, Totenhem i Liverpul odigrali su neriješeno u Londonu (2:2), a menadžer gostiju Jirgen Klop bio je na momenat van sebe od bijesa.

Njegova ljutnja bila je usmjerena ka sudiji Polu Tirniju, kome je zamjerio isključenje svog igrača Endija Robertsa zbog grubog faula i na asistenciju VAR-a. Nijemac je potpuno "poludio" kada je vidio da arbitar konsultuje video-tehnologiju nakon što to nije uradio kada je i Hari Kejn grubo startovao u prvom dijelu, pa prošao sa žutim kartonom, bez provjere snimka.

"Nemam problem sa sudijama, samo sa tobom!", rekao je Klop Tirniju poslije utakmice i to je moglo da se čuje na TV-u.

U razgovoru za "Skaj sports", Nijemac je dodao: "Bilo je očigledno mnogo stvari koje su uticale na ovu utakmicu, ali za neka pitanja bolje da razgovarate sa gospodinom Tirnijem."

Na pitanje da li je Kejn trebalo da dobije oštriju kaznu, Klop je odgovorio kao iz topa: "Definitivno!"

"Možemo da damo Robertsonu crveni karton, to nije bio najpametniji start u njegovom životu, ali i taj Kejnov start je sigurno crveni karton, nema sumnje oko toga. Dakle, imamo VAR sobu i ljude koji sjede u njoj i on je gledao Robertsonovu situaciju ponovo. To je u redu, za to VAR i služi. Ali što to nije uradio u situaciji sa Kejnom?", pitao je Klop.

Remi je najviše odgovarao Mančester sitiju, a Klop "spušta loptu" kad je rezultat u pitanju.

"U redu je to. Remi je u redu. Nismo toliko ludi da pomislimo da ne smijemo sebi da dozvolimo remi protiv Totenhema. Ali ovo o čemu govorim su ključne situacije", dodao je Klop, koji je bio ljut i zbog nedosuđenog penala na Diogu Žoti.

