Htio da radi na pumpi, a onda ga zvao Hajduk iz Splita: Hit priča bivšeg igrača Modriče - Kad sam vidio ugovor...

Bio je osvajač Kupa BiH 2004. godine, ali njegovi počeci u fudbalu su bili naročito zanimljivi.

Darija Damjanović su ljubitelji fudbala u BiH mogli da zapamte kao bivšeg igrača Modriče i Čelika, dok je u Srbiji igrao u dresu Jagodine, Novog Pazara i OFK Beograda, a kasnije je igrao i za Hajduk iz Splita i nemački Kajzerslautern.

Ipak, on je sada otkrio neobične detalje iz svoje karijere, kada je umjesto kao radnik na benzinskoj pumpi, završio u klubu sa "Poljuda"!

Damjanović je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je sa Modričom osvojio Kup BiH 2004. godine, a bio je i član posljednje generacije Hajduka koja je postala šampion Hrvatske davne 2005. godine.

On je u jednom zanimljivom intervjuu govorio o tome kako je iz Modriče završio u klubu iz Splita.

"Sjedio sam u kafiću s prijateljima, a tada je bila popularna fora da te ljudi zovu s lažnih brojeva i lažno se predstavljaju kao novinari. Meni je zazvonio telefon, vidio sam hrvatski broj, a s druge se strane čovjek predstavio kao Igor Štimac. Bio sam iznenađen i ništa nisam povezivao. Kada me je pitao jesam li zainteresovan da dođem u Hajduk, rekao sam mu da mi nije do šale u tom trenutku, jer sam već dogovorio s ujakom da radim kod njega na pumpi", počeo je Damjanović u podkastu "Indirekt".

"Rekao mi je samo da imam vremena sutra do 12 sati da dođem na Poljud ako želim da igram. Rekao sam mu da nemam kako da dođem do tada, a on je samo odgovorio da ko ima želju, nađe način. Rekao sam sve to prijateljima, a oni su se smijali i govorili da se sa mnom neko šali. Nazvao sam potom pokojnog Milana Jelića, koji je preko svojih veza saznao da je Hajduk zaista zainteresovan za mene", otkrio je bivši igrač Jagodine.

Na kraju mu je u pomoć došao njegov prijatelj.

"Nazvao sam prijatelja iz Šamca i rekao mu da me vozi za Split, da će Hajduk pokriti troškove puta, a ako to ne uradi, onda ću mu ja vraćati na rate. Otišli smo i stigli na Poljud oko 11 ujutro. Štimac je stigao Mercedesom s naočarama na glavi, nikada neću zaboraviti tu scenu. Platio je momcima koji su me dovezli i odveo me u kancelariju", pričao je bivši vezista.

"Kada sam vidio ugovor, pitao sam ga prvo koliko je to para, jer nisam u tom trenutku mogao napraviti konverziju iz kuna u konvertibilne marke, vjerovatno od te euforije i adrenalina nisam ni znao što potpisujem. Da ne bude zabune, sve je bilo regularno. Otišao sam u Split samo s četkicom za zube, nisam imao ni kaladont. Bez škole fudbala sam zaigrao u velikim klubovima, Hajduku i Kajzerslauternu", rekao je Damjanović, koji je tokom karijere upisao i 17 nastupa za Bosnu i Hercegovinu.