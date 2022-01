Željezničar započeo pripreme: Dogovoren je povratak Štilića i Cocalića, plan je i da se vrati i Dijaliba (FOTO)

Novi trener Željezničara Edis Mulalić danas je održao pres konferenciju u Plavom salonu stadiona Grbavica gdje je govorio o svom povratku u glavni grad BiH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Rekao je da su ga čelnici kluba zvali i ljetos, no da nije došlo do dogovora, ali su se sada uspjeli dogovoriti, te je izrekao zahvalnost ljudima iz kluba, javlja Oslobođenje.

"Ljetos je bio razgovor, čak i tad sam htio napustiti Crnu Goru i doći ovdje, no ostao sam da tamo završim priču koju sam započeo. Moram reći dok je trener Ivković bio tu, niko me nije zvao, ništa se nije špekulisalo, uvijek sam bio kolegijalan, nisam želio pričati sa ljudima dok taj trener radi, mi smo kolege i čovjek treba da poštuje tu struku, kontam ako nekog poštujem i on će mene poštovati. Ivković je otišao, nazvali su me ljudi, ja sam imao dvije bolje finansijske ponude, no rekao sam i jednoj i drugoj opciji da čekam svog Želju. Nije me to interesovalo, ja nemam problem sa tim, ja to volim, da opet odem kao posljednji put, da budem ovdje mjesec, ja ne žalim. Ja znam šta je u meni sada, tako smo se brzinski dogovorili, nikakvih prepreka nije bilo sa moje strane, ljudi iz kluba mogu to potvrditi. Razgovarao sam sa tri ozbiljna čovjeka, izbor je pao na mene, hvala im do neba, razgovarali su još sa nekim trenerima, mene su odabrali, trebamo se sada prihvatiti posla", rekao je Edis Mulalić.

Istakao je da su trojica igrača pod znakom pitanja i da će se njihov status znati danas ili sutra, te da su dvojica tužili klub.

"Ja sam prihvatio posao u situaciji gdje ne znam igrački kadar, neko će reći da sam budala. Ja znam da je Željo mamac, šesto mjesto nije loše, oni su tu zaslužni za nešto, ljudski i trenerski je da obavim razgovore sa igračima Bojo, Mujezinović, Juričić, Vrhovac i Blažević koji žele otići. Samo su dvije tužbe stigle i to od Vrhovca i Mujezinovićem, Vedran je predao ovlasti menadžeru, a Željo ga je doveo u reprezentaciju, no menadžer ne želi da čuje da on ostane na Grbavici. Lično sam zvao Mustafu, dečko ima ljudske i igračke kvalitete, on tu ne vidi ništa da se ne može promijeniti, nije se javio, mora se konsultovati sa menadžerom, čekam da me nazove, nije me nazvao. Ova trojica igrača imaju ugovor, ako se ne pojave na prozivci, slijede sankcije. Kad ti neko nešto da, to sam ja uradio, a dođe kriza, daj vrati malo nešto što ti je taj neko dao, tako ja razmišljam, ali ne razmišljaju svi. Pričam sa igračima, oni samo sebe gledaju, ja ne kažem, treba se prehraniti porodica, ali imaš situacija, ja se naježim. Stota godišnjica, to ljudi vole, to je golemo, to je velika odgovornost, jer to ljudi vole i prate. Ja to ne zaslužujem, ja sam tu nebitan, ali ovaj klub to zaslužuje. Igrači koji su otišli, rupa nam se stvara, obavili smo razgovore sa pojedinim igračima, mora se Želji vratiti Željin gen, on je negdje u stomaku, ja ti to ne mogu objasniti, taj gen se mora vratiti, mogu ja k'o majmun skakutati oko terena, no treba mi par igrača koji će da tu filozofiju Želje, ona je čudna i lijepa, da je sprovedu u djelo. Kontaktirao sam Štilića i Cocalića, pružili smo ruke za obojicu, Cocalić bi se u ponedjeljak trebao pojaviti, Dialibu želim da pokušam vratiti, dečko je u Turskoj, željan je pomoći, pričam za tri igrača kojima nisu sredstva bitna, dolaze radi kluba , sad ne možemo, moramo se skupiti da predeveramo i kad takvi igrači dođu, radićemo, ako treba spavaćemo na terenu da te igrače vratimo u pogon. Vratiti duh Želje Želji, sa tri igrača mi je prevashodno cilj. Svakom je lijepo da se osjeća bitnim, da se komunicira sa njim, u kući ljudi žive niko ni sa kim ne priča. Ja se nadam da će podići duh Želje, najbolje rezultate smo postizali sa djecom iz omladinskog pogona. Imam obećanje 99 posto da će uđi investitor, ali ne možemo se na to osloniti, klubu i direktoru hvala, igračima je dat novac na pauzi, da dođu sretni ovdje, stariji nisu uzeli ništa, ali to moraš cijeniti. Ljudski. Došli smo na ovakve grane jer su ljudi ''prodavali ublehe''. Kažemo, nije tako kao što je onaj pričao. Ma nemoj. Treba više iskrenosti", rekao je Mulalić i dodao:

"Danas će biti poznata situacija oko tih pet igrača, ne možeš ih se tek tako otarasiti, oni moraju doći, drugačije je kada pričam jedan na jedan sa njima, danas ili sutra će se znati oko toga. Ne razumijem se u administracijski dio. Obišao sam kamp na Ilidži, imamo dogovor sa ljudima dole, bićemo 15 dana dole jer imaju ljudi uslove za 'sarajevske pripreme'. Planirali smo da odemo sedam dana u Konjic i onda nakon odmora dva-tri dana ćemo najvjerovatnije biti u Međugorju devet-deset dana. Imaćemo pripremne utakmice, prve dvije utakmice će biti da igrači shvate šta hoću, ekipe nižeg ranga, najvjerovatnije da ćemo igrati šest utakmica, ovdje jednu, dvije u Konjicu i tri u Međugorju. Široki Brijeg je najavio 19. generalku, ali bojim se povreda i svega, pa moram da kalkulišem".

Fudbaleri Željezničara, predvođeni novim šefom struke Edisom Mulalićem, su nakon presa obavili i prvi trening u okviru priprema.

Danas je na Stadionu Grbavica obavljena prozivka fudbalera, a potom i trening. Prvi trening su obavili: Josip Bender, Vedad Muftić, Nikola Milićević – Ante Blažević, Luka Malić, Branimir Vištica, Aleksandar Kosorić, Amar Drina – Nedim Mekić, Amar Mehić, Haris Hajdarević, Omar Beća, Faruk Duraković, Samir Bekrić, Hamza Gasal, Sedad Subašić, Edin Mujić, Damir Hrelja, Ognjen Stjepanović – Ermin Zec. S Plavima su trenirali Tony Livančić, Armin Čerimagić koji su na probnom radu. te juniori Benjamin Križevac, Ajdin Kobašević, Amar Musić, Ardonis Mućaj, Neriman Kočević, David Grubešić, Hamza Jaganjac, Džan Hošić, Ensar Fejzić.

Željezničar će narednih 14 dana trenirati na Ilidži, u Trening centru Igmana.