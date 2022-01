Uradiće sve za Zvezdu! On je novo pojačanje crveno-bijelih: Prvi intervju novog desnog beka srpskog šampiona!

Desni bek Kristijano Pičini stigao je u Beograd iz Valensije, gdje je proveo posljednje tri i po godine.

Izvor: Youtube/ Crvena zvezda /screenshot

Zvezda je dobila i drugo pojačanje ove zime - nakon Ohija u klub je stigao Pičini, italijanski desni bek koji je raskinuo ugovor sa Valensijom i kao slobodan igrač se preselio u Beograd. Crveno-bijeli su ga predstavili na neobičan način, a sada se i on predstavio navijačima.

Nakon što se priključio pripremama ekipe u Turskoj, italijanski fudbaler je dao kratak intervju za zvanični sajt klub, a dotakao se svog fudbalskog puta, rperezentacije Italije, dometa crveno-bijelih, Uroša Račića, Dejana Stankovića...

Upravo je trener Crvene zvezde, čovjek bogate karijere u italijanskom fudbalu, bio jedan od razloga da ponuda sa stadiona Rajko Mitić zainteresuje Pičinija.

"Prvi utisci su veoma dobri. Srećan sam što sam ovdje i radujem se što ću raditi sa novim saigračima i trenerom. Mislim da su pripreme veoma važne kako bi se što bolje spremili za naredne mjesece i kako bi nastavili da napredujemo u radu. Imao sam još ponuda, ali smatram da je za moju karijeru najbolja opcija Crvena zvezda. Klub je pokazao da ima povjerenja u mene i to mi je izuzetno bitno. Velika mi je čast što ću imati priliku da sarađujem sa Dejanom Stankovićem. On je imao nevjerovatnu fudbalsku karijeru, osvojio je 'tripletu' sa Interom i srećan sam što će me on trenirati" počeo je Pićini koji je zadužio broj 24 po uzoru na ono što je nosio u Valensiji.

Italijanski internacionalac je prije dolaska u Crvenu zvezdu dobro upoznao klub u koji stiže.

"Kada sam saznao za interesovanje Crvene zvezde pričao sam sa Urošem Račićem koji mi je rekao da je Zvezda veliki klub i da je to pravi izbor za mene. Zahvalan sam Račiću na tome, mnogo je dobar momak i fudbaler koga čeka velika karijera. Znao sam kolika je važnost da budem dio ovog kluba, a takođe znam da je tim koji želi da pobjeđuje i osvaja titule. Zbog toga sam ovdje."

Pogledajte Kristijana Pičinija u opremi Zvezde:

O Pičiniju je govorio i Mitar Mrkela...

"Dolazak Pićinija pokazuje jasno opredeljenje kluba da želimo da idemo dalje, da ostanemo na putu dobrih rezultata, pa čak i da napravimo iskorak. On je iskusan fudbaler, igrao je na visokom nivou u Primeri i Seriji A, kao i za reprezentaciju Italije. Vjerujem da će biti veliko pojačanje, da će se brzo prilagoditi zahtjevima, te da će učestvovati u novim velikim rezultatima Crvene zvezde", rekao je sportski direktor.

Neće iskusni fudbaler imati problema u komunikaciji sa saigračima i stručnim štabom, s obzirom na to da ima dosta igrača koji pričaju na njegovom maternjem jeziku.

"Lako je za komunikaciju zato što svi igrači govore engleski. Pored toga mnogo članova stručnog štaba govori italijanski, tako da je za mene lako da komuniciram sa saigračima i stručnim štabom. Srećan sam što mogu da pričam na svom jeziku."

Pićini je u punoj takmičarskoj formi, s obzirom da je prije samo devet dana odigrao utakmicu za Valensiju.

"Fizički se osjećam veoma dobro. U Španiji sam bio u takmičarskom ritmu, ali još rada i dodatnog spremanja je samo plus za mene i moje telo, kako bih ostao maksimalno spreman za takmičenje", rekao je momak koji se dirljivo oprostio od Valensije.

Imao je prilike da čuje dvadesetdevetogodišnji fudbaler priče o vječitom derbiju, koji jedva čeka!

"Znam da je vječiti derbi jedan od najvatrenijih na svijetu. Ne mogu da dočekam da zaigram. Imao sam priliku da igram za Sporting protiv Benfike, takođe za Real Betis protiv Sevilje i sad ne mogu da dočekam da igram protiv večitog rivala. Sa druge strane za navijače sam čuo da su najvatreniji na svijetu. Planiram da gledam derbi kako bih osjetio atmosferu, jer želim da igram tu utakmicu i budem što bolje pripremljen", otkrio je Italijan.

Svjestan je novi desni bek srpskog tima da je pritisak igranja u Crvenoj zvezdi veoma veliki, ali ističe da je došao kako bi ostvario pobjede.

"Ovdje sam da radim, igram, da budem važan i pobjeđujem, uradiću sve za Zvezdu. Mogu da obećam rad, naravno da osvojimo prvenstvo. Želimo da eliminišemo narednog protivnika u Ligi Evrope, za to moramo da radimo, napredujemo i rezultat kao posljedica toga neće izostati."

Pićiniji je u karijeri imao priliku da igra protiv Ronalda i Mesija, a ujedno i da nastupi za reprezentaciju Italije.

"Ne bih mogao da izdvojim protiv koga mi je bilo teže da igram. To su dva najbolja igrača na svijetu, tako da je jednako zahtjevno bilo. Što se reprezentacije tiče, to je bio najbolji momenat moje karijere, prije povrede koju sam doživio. Igrati za reprezentaciju Italije je nevjerovatno, svi su bili u službi pobjede kako bi osvojili Evropsko prvenstvo. Želim ponovo da se nađem na spisku selektora", istakao je Pićini.