Momci, nemojte da ih potcijenite! Legenda apeluje na igrače Partizana: Imam poverenja u njih, a najviše u Stanojevića

Jedna od najvećih legendi Partizana poručuje igračima da nema opuštanja.

Izvor: MN PRESS

Partizan u četvrtak od 18.45 u Humskoj igra za prolaz u osminu finala Konferencijske lige, a Aleksandar Stanojević je poručio da neće štedjeti igrače zbog predstojećeg "vječitog" derbija, pa se već otprilike može naslutiti i kojih 11 će izvesti na teren protiv praške Sparte.

Crno-bijeli iz prestonice Češke nose povoljan rezultat (1:0), što se znatno razlikuje od njihovog dvomeča od prije više od 50 godina kada su izgubili 4:1, pa u revanšu dobili 5:0... Taj meč dobro pamti legendarni golman Ivan Ćurković.

"Treba reći da je tada Sparta bila izuzetno dobar i poznat klub, veoma snažan i dobar klub. Oni su imali reference za to o čemu govorim. Sve istočne zemlje su tada imale veliku zimsku pauzu i onda smo mi tada išli u Južnu Ameriku i tamo su bili vrlo značajni i jaki turniri u fudbalu gdje smo mi igrali, a igrala je i Sparta i vrlo često su bili prvi. Tu su bili prvaci Južne Amerike, ti veliki klubovi, ali i evropski iz istočnih zemalja i to je bila najveća referenca Sparte u to vrijeme. Oni su pobjeđivali tamo i bili su izuzetno dobri i mi smo znali da su oni veoma dobri kada su išli na tu prvu utakmicu, mislim da je to bio mart negdje '66. godine", rekao je Ćurković za zvanični sajt Partizana.

Čuveni igrač Partizana podsjeća da su ih igrači Sparte tada potcijenili i mislili "lako ćemo", tako da je to upozorenje momcima koji će istrčati na teren u Humskoj da ni slučajno ne pomišljaju na tako nešto.

"Mi smo pokušali, nije to bila nikakva specijalna priprema za tu utakmicu, nego nam je jednostavno krenulo, jedan od naših legendi Hasanagić je dao tri gola, a čak je i tamo dao prvi gol, tako da vraćam se na ovo što nas čeka sutra... Ne treba potcijeniti protivnika, taj rezultat je sjajan koji smo napravili u Pragu, ali moramo voditi računa da budemo ozbiljni, da priđemo apsolutno toj utakmici kako treba, ja tu naravno imam povjerenja i u fudbalere, ali najviše u Stanojevića koji će ih sigurno pripremiti. I ovo što sam rekao maloprije, treba da znamo da se još nismo kvalifikovali, treba pobijediti Spartu i ovdje, tako da bi to bio kompletan doživljaj", rekao je Ćurković.

Mladi golman Aleksandar Popović sjajno brani čitave sezone, a Ivan Ćurković ima savjet za njega.

"Naši mladi golmani su sjajni, ne mogu da tražim greške, oni ih i ne prave, to je veoma važno za samopouzdanje i očigledno je da se oni dobro pripremaju. I jedan i drugi su izuzetni. Mladi Popović kao po običaju neće primiti gol, imam povjerenje u njega i u tim, tako da vjerujem da ćemo dobro i uspješno završiti ovaj ciklus i ovu utakmicu kvalifikacija", rekao je Ćurković koji je pozvao navijače da u što većem broju podrže crno-bijele.

"Poziv navijačima, naravno, oni su nam onaj faktor koji je ponekad vrlo presudan. Vidjeli smo posljednji put, došli su u velikom broju protiv Radničkog iz Kragujevca, pa se nadam se će i ovoga puta biti stadion ispunjen. Mislim da će biti jedan lijep spektakl, dobra utakmica i kvalifikacija Partizana za dalje uspjehe."