Pogledao nas je i rekao: "Ne treba to da jedete": Fudbaler otkrio kako je s Ronaldom u timu - Svi gledaju njegov tanjir!

Bivši i sadašnji saigrač Kristijana Ronalda govorili su o navikama Portugalca po pitanju ishrane.

Izvor: Profimedia

Juventus je u srijedu uveče eliminisan iz Lige šampiona poslije katastrofalnog poraza od Viljareala (0:3), a neposredno prije tog susreta, vezista torinskog kluba Artur, bio je u centru pažnje zbog jedne njegove izjave.

Brazilac je govorio o Kristijanu Ronaldu i tome koliko Portugalac vodi računa o svojoj ishrani, ali i ishrani svojih saigrača.

Ronaldo (37) se često uzima kao primjer za sve profesionalne sportiste i profesionalizam, kao neko ko izuzetno mnogo pažnje posvećuje svom tijelu i zdravlju.

Tako je i Artur otkrio za "TNT Sports" da sa Kristijanom nikad nema odmora i da je on uvijek na maksimumu u svakom pogledu.

"Kristijano me je iznenadio time koliko je profesionalan. On nije fudbaler, on je atleta. On je profesionalac zbog svega što radi unaprijed. Ne samo na terenu, što svi vide, već i van njega", počeo je Artur.

"On je osoba koja radi dobro, koja jede dobro i koja provodi 15 minuta na suncu svaki dan. Ali on je i prijateljska osoba koja se trudi da pomogne", pričao je Brazilac i potom odlučio da dočara na šta misli.

"Ronaldo je zainteresovan za ljude oko njega. Nekada bismo sjedili za istim stolom sa njim. I on bi pogledao na naše tanjire i rekao bi nam 'Ne bi trebalo to da jedete'. On je senzacionalna osoba, u svemu bi da pomogne", objasnio je Artur.

O tome kako Ronaldo funkcioniše otkrio je nedavno i Li Grant, rezervni golman Mančester junajteda, koji je sada saigrač Portugalca.

"Imate na stolu kolač s jabukama ili imate neke slične kolače... Kažem vam, sada nijedan igrač ne uzima te kolače jer svi sjede kad je on tu. Neko uvijek pita šta Kristijano ima na svom tanjiru. Naravno, kao što možete da pretpostavite, Ronaldov tanjir je najzdraviji koji možete da zamislite. Više se niko ne usuđuje da uzme tu nezdravu hranu koja je bila u ponudi", objasnio je Li Grant u jednom britanskom podkastu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!