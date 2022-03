Najgore za trenera da sjedi u kafiću i soli pamet: Prosinečki preuzeo novi tim - Nemam budžet kao Dinamo i Hajduk!

"Zadovoljan sam, opet imam posao i novi izazov."

Izvor: MN PRESS

Robert Prosinečki preuzeo je Olimpiju iz Ljubljane i tako se poslije 20 godina vratio u tim za koji je igrao 2002. On je sjeo na klupu tima koji je početkom sezone vodio Savo Milošević, a pred sobom imaće komplikovan zadatak ako želi da osvoji titulu - a to ističe kao ostvariv cilj.

Olimpija poslije 28 odigranih kola zauzima treće mjesto na tabeli, sa sedam poena manje od lidera Maribora i sa četiri poena minusa u odnosu na drugoplasirani Koper. Ipak, hrvatski stručnjak vjeruje

"A ne bih dobio poziv da je dobro. No razgovarali smo i malo šire i duže. Borba za naslov nije izgubljena, od prvog treninga to moji igrači moraju shvatiti. I što je prije moguće usvojiti kako želim igrati. Naravno, moramo dobro snimiti ekipu, mogućnosti, a ne dolazim bilo šta da obećam odmah. Olimpija je predodređena da se bori za vrh, prvenstvo, Evropu. Naravno, posljednje dvije sezone (prvaci Celje i Mura) su pokazale da i drugi klubovi rade i napreduju. No dopao mi se predsjednik Adam Delijus", rekao je Prosinečki za sportklub.hr.

Šampion Slovenije ići će u kvalifikacije za Ligu šampiona, a drugoplasirani i trećeplasirani u Konferencijsku ligu. Legendarni as Crvene zvezde i njen bivši trener zna da će imati ograničeni budžet i da neće moći da mnogo troši kao veći klubovi.

"Nemam ja budžet pa da dovedem dva dobra igrača Dinama i Hajduka i prošetam se kroz prvenstvo. Moj je svjetski globus sićušan, moram jako dobro paziti kako ćemo birati, kako trgovati. I pogoditi s dovođenjem igrača... Treba ući u svlačionicu, tek nakon toga možeš donijeti sud. Već nekoliko treninga ti mogu otvoriti oči, možda možeš vidjeti nešto što drugi ne vide. Uglavnom, zadovoljan sam, imam ponovo posao i novi izazov. Najgore je za trenera da sjedi u kafiću i svima soli pamet", dodao je Prosinečki.

Ljubimac navijača Zvezde vodio je crveno-bijele od 2010. do 2012, potom Kajzeri, reprezentacije Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, kao i Denizli.

