Vidio sam loptu u golu, ovo će me proganjati do kraja života! Gotovo je - promašio istorijski penal, pa završio karijeru

Kako tužan kraj...

Izvor: Profimedia

Čuveni turski napadač Burak Jilmaz (36) doživio je u četvrtak uveče najbolniji trenutak u karijeri - promašeni penal protiv Portugala za produžetke u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Heroj francuskog Lila, koga je prošlog proljeća vodio do titule, zauvijek će pamtiti momenat u kojem je prebacio gol, jer je to bio i njegov posljednji trenutak u dresu reprezentacije Turske. I to kakav!

Teško je nagađati da li bi Turska zaista uspjela da izbaci Kristijana Ronalda i ostatak tima, ali sigurno će ih Jilmazov promašaj dodatno boljeti s obzirom na to da je Sjeverna Makedonija izbacila Italiju i da ih je tako malo dijelilo od senzacije. Uostalom, Turci nisu igrali na Svjetskom prvenstvu još od 2002, kada su senzacionalno osvojili treće mjesto.

Jilmaz je uspio da pogodi iz igre, da smanji vođstvo Portugala na 1:2, ali je ipak bio neprecizan kada je trebalo da praktično donese produžetke. Mnogi su našli paralelu u njegovom penalu i onom koji je Roberto Bađo promašio u čuvenom finalu Mundijala 1994, a Turčin priznaje da je neutješan.

"Ne znam kako nisam dao gol, još sam u šoku. Uznemirili smo čitavu zemlju. Žao mi je. Veoma mi je žao. Ovo je bila moja posljednja šansa da odem na Svjetsko prvenstvo. Od danas, to je gotovo", rekao je on poslije utakmice.

"Kada sam uzeo da šutiram penal, rekao sam sebi da je to siguran gol. Počeo sam da razmišljam o onome što će se poslije toga desiti. Razočaran sam, jer nisam ni pomislio na promašaj. Žao mi je. Postizaću gol iz ovog penala svake noći svog života, možda i bez spavanja."

Poslije čak 16 godina karijere u dresu reprezentacije, Jilmaz se definitivno povlači.

"Ne bih htio da se povučem posijle ovakve utakmice, ali ne mislim da je u redu da nastavim. Hvala mojim trenerima. Ova odluka o povlačenju nije donijeta u afektu, već sam odlučio logično. Ako se desi neka nevjerovatna, ekstremna situacija, onda ću pomoći. Naša zemlja mora da pred zastavu našim mladim prijateljima. Novoj generaciji. To je prava stvar. Ponavljam, ne povlačim se jer sam razočaran, niti je to zbog penala. Mislim će naša braća ubuduće uraditi ono što je neophodno", dodao je Jilmaz nakon svog 77. nastupa u dresu reprezentacije.

Za Tursku je postigao 31 gol i drugi je najuspješniji strijelac u istoriji tog nacionalnog tima, iza rekordera - Hakana Šukura.

