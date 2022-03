Rus se suprotstavio Putinu, pa izgubio sve! Poznati biznismen ostao bez bogatstva, sad mora da proda klub!

Moraće Leonid Fedun da proda i moskovski klub pošto je ostao bez novca...

Britanci su sankcijama natjerali Romana Abramoviča da proda Čelsi i svu svoju imovinu u Engleskoj, a kroz nešto slično prolazi još jedna ruski biznismen. Leonid Fedun je zbog rata u Ukrajini ostao bez velikog dijela svog bogatstva i sada je primoran da proda moskovski Spartak.

Ovu informaciju prenio je ruski portal "Čempionat" koji navodi da se Fedun suprostavio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i tražio je da se prekine invazija na Ukrajinu. On je izdao i saopštenje kojim je to izrekao i u javnosti i ovaj portal tvrdi da je to glavni razlog što je ostao bez bogatstva.

Inače, Fedun je vlasnik naftne kompanije "Lukoil" i važio je za jednog od najpoznatijih ruskih biznismena. Da je klub na prodaju, potvrdio je i jedan od članova fudbalskog saveza Rusije Vladimir Afanasjev koji nije ulazio u detalje i objašnjenja.

Spartak je trenutno na devetoj poziciji u rusiji sa 27 bodova, za prvoplasiranim Zenitom zaostaju čak 21 bod. Oni su nedavno izbačeni i iz Lige Evrope, pa je tamo Lajpcig direktno prošao u narednu fazu takmičenja.

Inače, moskovski Spartak je najuspješniji klub u Rusiji pošto ima 10 titula prvaka države.

