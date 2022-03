"Stani na gol i ćuti!" Hit svađa braće Milinković-Savić: Vanja odgovorio Sergeju - Pokazaću ti ja u Pazovi! (VIDEO)

Srbija je rutinski pobijedila Mađarsku, a braća iz redova reprezentacije Srbije svoj takmičarski karakter pokazali su i poslije meča.

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je u četvrtak uveče pobjedu u prvom meču u 2022. godini, savladavši Mađarsku 1:0 u prijateljskom susretu u Budimpešti.

I dok je posao bio dobro obavljen, nakon utakmice zabilježena je zanimljiva situacija, kada je došlo do "svađe" između braće Vanje i Sergeja Milinković-Savića.

Zanimljiva scena odigrala se kada je golman Srbije davao izjavu za FSS.

"Došli smo da odradimo što smo se dogovorili. Odradili smo šta smo morali. Zadaci su bili ispunjeni. Najbitnije da se ide na pobjedu ko god je protivnik", rekao je Vanja Milinković-Savić.

Na opasku da jako dobro igra nogom, Vanja kaže da voli kad ima loptu u nogama.

"Jednostavno odradim to što je traženo od mene, kao što svi to odrađuju. Dobro je za samopouzdanje da se pušta golman da se igra, ako je već neko sposoban za to, da se koristi što je više moguće."

Njegov brat Sergej je protiv Mađara imao dobru priliku iz slobodnog udarca, a i Vanja je priznao da je poželio da ga on izvede, kao što je to svojevremeno par puta učinio u dresu Torina.

"Jesam. Ali znam da to neće biti moguće. Ostaviću to bratu", rekao je Vanja uz osmijeh, a baš u tim trenucima, pored njega je prošao Sergej. Na šaljivu konstataciju novinara Nebojše Petrovića da nije dozvolio bratu da izvede slobodan udarac, Sergej je imao šta da poruči Vanji.

"Stani na gol tamo i ćuti", poručio je nasmijani Sergej, ali je Vanjina riječ bila posljednja.

"Pokazaću mu u Pazovi to, čisto kada bude bilo bitnije", zaključio je Vanja Milinković-Savić.

Srbija naredni prijateljski meč igra u utorak 29. marta protiv Danske u Kopenhagenu, sa početkom od 18.00 časova.