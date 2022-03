Sada da igraju Zvezda - Rendžers, crveno-bijeli bi sto posto prošli: Dejan Savićević o nesrećnoj noći na "Ajbroksu"

Legenda Crvene zvezde Dejan Savićević uvjeren je da crveno-bijeli nisu slabiji od škotskog šampiona i da bi dvije nove utakmice pokazale da je tim Dejana Stankovića bolji od "policajaca" iz Glazgova.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević je u intervjuu za banjalučku televiziju "Elta" istakao da Zvezda nije slabija ekipa od Glazgov Rendžersa, koji je eliminisao crveno-bijele u osmini finala Lige Evrope.

"Imali su lošu noć u Glazgovu, ne znam kako se ona utakmica završila 3:0, ali se tako završila. Moje mišljenje je da sada igraju dvije utakmice da bi ih Zvezda sto posto prošla. Dogodi se ta jedna utakmica, baksuzna, prokleta, ali to je fudbal", rekao je Savićević.

Između ostalog, Savićević se osvrnuo i na finale Interkontinentalnog kupa protiv ekipe Kolo-Kolo, kada je zaradio crveni karton, ali je Zvezda uspjela da zabilježi pobjedu (3:0) i postane svjetski šampion.

"Njima je trener bio (Mirko) Jozić i znao je da sam ja malo, takav-kakav sam i da sam bio povrijeđen. Prije toga sam imao povredu zadnje lože koju sam zadobio posljednjih pet minuta protiv Mančester junajteda u finalu Superkupa. To mi je bio prvi nastup za Crvenu zvezdu nakon povrede. Nisam prije zaigrao ni minuta i bio sam nervozan. Na moju nesreću toga igrača, kad sam krenuo rukom prema njemu, on je pao, a ja ga nisam ni dotakao. On je reagovao kao da sam mu odugurnuo facu, a u tom trenutku se sudija okrenuo i vidio moju ruku i njegovu glavu u padu. Sad mi je žao što ga nisam šutnuo nogom, barem dobro. Dobio sam crveni za ništa", dodao je legendarni Dejo.

Pogledajte kompletan intervju

(mondo.ba)