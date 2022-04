Dinamo našao trenera - bivšeg TV servisera! "25 godina se nisam plašio da uzmem šrafciger!"

Poznato ime na klupi šampiona Hrvatske.

Dinamo Zagreb smijenio je trenera odmah poslije poraza u velikom derbiju protiv Hajduka, a onda je vratio poznatog stručnjaka - Antu Čačića (68). On je bivši selektor repreuzentacije, prethodnik Zlatka Dalića, a na klupi Dinama sjedio je i od jeseni 2011. do jeseni 2012.

Čačić je često bio osporavan i kada je ostvarivao velike rezultate, a na njegov račun bilo je i podrugljivih komentara da je on zapravo "RTV mehaničar". A on od toga nije bkežao, jer je to i bio.

"Omalovažavanje mog bivšeg zanimanja? Ne doživljavam to tako, ja se s 25 godina nisam bojao u ruke uzeti šrafciger, imati svoju radionicu iz koje sam plaćao poreze i doprinose, zaposlene, najamninu. Dakle, nikad nisam bio na društvenim jaslama, jedanaest sam godina radio taj posao", rekao je Čačić prije deset godina u intervjuu za "Večernji list".

Bivši šef struke Lokomotive, Maribora, Intera iz Zaprešića u drugih timova bavi se trenerskim poslom od sredine osamdesetih, a kao selektor je vodio Hrvatsku na Evropsko prvenstvo 2016. Njegova ekipa je završila taj EURO u osmini finala, porazom u produžetku protiv Portugala, koji je potom postao šampion Starog kontinenta.

Na pitanje da li bi danas znao da popravi TV, Čačić ipak odgovara odrično.

"Ne, u ono su vrijeme televizori bili na lampe. Bio sam mlad, završio školu, nije bilo lako ni raditi. Kroz posao sam naučio kako se radi, morao sam po raznim servisima skupljati sheme televizora, uz to sam malo igrao fudbal, pa krenuo preko ZNS-a učiti za trenera. Onda sam išao za trenera pod kapom HNS-a i Mirka Jozića koji je bio instruktor. Poslije je krenula visoka trenerska škola, tu su još bili Kranjčar, Mršić, Petković, Stilinović, Mustedanagić, Zvjezdan Cvetković, Tucak, Vlak, Jerolimov, Davor Čop (otac Duje Čopa), Jalić, Miro Buljan..."

Upitan da li bi znao da popravi TV kod kuće, Čačić kaže da radi isto što i svi - baci pokvareno.

"Ma, nee, kad se nešto pokvari, bacim u smeće, kao i većina ljudi. Vidite i sami da je sve manje servisa poput ovoga mojeg prijatelja Ice, taj servis postoji od 1952. Moj je bio malo dalje u Ilici, na broju 98...", rekao je novi trener Dinama.

