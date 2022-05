Stanojević ne odlazi iz Partizana! Oglasio se Ivica Iliev: Prvi put čuje za to - "Govori ono što svi mislimo!"

Ivica Iliev je demantovao da će Aleksandar Stanojević na kraju sezone napustiti klupu Partizana.

Izvor: MN PRESS

Ponovo se priča o odlasku Aleksandra Stanojevića iz Partizana!

Prvo se pojavila informacija da je trener crno-bijelih prelomio i da napušta klub bez obzira na rezultate u posljednja dva meča, ali Ivica Iliev u razgovoru za "Telegraf" demantuje takve navode. Po njegovim riječima, Stanojević ostaje trener Partizana, sa kojim je prije nekoliko mjeseci produžio ugovor.

I ne samo to, Iliev se u prvi mah šokirao zbog svega što se pisalo u srpskim medijima.

"Šokiran sam i iznenađen navodima pojedinih medija o statusu našeg trenera. Zapravo, taj utisak šoka me je držao kratko, dok se nisam osvrnuo u prošlost, na cijelu proteklu sezonu i sjetio se još nekolicine situacija u kojima su nam smještane afere, poturani klipovi i sve je to obična farsa, kao i ovo što se sada potura za trenera Aleksandra Stanojevića. Prvi put čujem za mogućnost da Stanojević napusti Partizan na kraju sezone i to mogu da vam kažem i ja svi ljudi u klubu", počeo je priču Ivica Iliev.

Nekadašnji fudbaler crno-bijelih osvrnuo se i na januar, kada je trener Partizana produžio ugovor sa klubom.

"Zar u januaru naš trener nije pokazao gdje mu je srce i gdje su mu misli kada je takođe poslije fabrikovane i poturene afere o odlasku produžio ugovor na još dvije i po godine?! Zar to nije dovoljan dokaz posvećenosti, lojalnosti klubu čovjeka koji je u Partizanu prohodao, bio igrač i trener u dva mandata?!"

Iliev oštro demantuje da se razgovaralo o Stanojevićevom odlasku.

"Nijedan jedini razgovor, niti pitanje nije postavljeno u vezi sa statusom trenera u Partizanu, niti ima potrebe za tim, jer klub stoji iza Aleksandra Stanojevića i daje mu punu podršku. Fokus je sve vrijeme bio na borbi za titulu, na terenu, niko nije potegao pitanje mimo toga, niti ima potrebe. Sada se odjednom izvlače njegove izjave, tumači se šta je rekao čovjek koji je cijelog sebe dao da vrati Partizanu šampionsku titulu i koji je u tome onemogućen, pa se, eto drznuo da to javno izgovori. Aleksandar Stanojević priča ono što svi u Partizanu mislimo i tu nema nikakve dileme. Borili smo se časno i pošteno, doživjeli u prethodnom periodu mnogo grešaka na našu štetu, a u korist najvećeg rivala i normalno je da je Sale frustriran i razočaran, jer vidi ono što svi vide. Sada se na konto te njegove ljutnje izvlače izjave, ali dzaba je sve to, trener ima našu podršku i apsolutno smo saglasni sa svim što je izgovorio u proteklom periodu", istakao je on.

Dotakao se Ivica Iliev i "podmetnutih" afera koje su pratile Partizan prethodnih mjeseci.

"Sjetite se nedavno šta se dogodilo sa Bibarsom Nathom. Pisano je da ima problem sa Stanojevićem, tumačena nekakva slika gdje se igrači raduju poslije gola, da bi na kraju sam igrač koji je uvijek skroman i odmjeren izašao javno i demantovao sve te gluposti, jer više nije mogao da trpi. Toliko su bili u 'lošim odnosima' da je trener tražio da se Bibarsu produži ugovor, pa vi nađite logiku u onome što se pričalo i pisalo u nekim medijima... I nije to jedini pokušaj 'gaženja' po Partizanu, bilo ih je još i samo mi znamo kako smo se borili. Trener, igrači, klub - svi su bili izloženi. Eto, sada se ponavlja, tumače se Stanojevićeve izjave, konstruišu priče, a sve to nema nikakve veze sa istinom, sve je obična farsa. Partizan je, vjerujem, pokazao svima da se bori samo na terenu, pošteno i sportski kako najljepša igra na svijetu fudbal to nalaže, ali očito da nije dovoljno, neko stalno želi da vas uvuče u mulj i ne biraju se sredstva", zaključio je na kraju bivši igrač crno-bijelih.