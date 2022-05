Klop kukao da nema novca, a Mbape ga raskrinkao! Zbog ovih riječi Liverpul bi mogao da izgubi dvojicu najboljih

Jirgen Klop je uhvaćen u laži, a Kilijan Mbape bi mogao da unese nemire u svlačionicu Liverpula.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Profimedia

Francuski fudbaler Kilijan Mbape "prevario" je Real Madrid i ubijedio Pari Sen Žermen da mu daju najveći ugovor u istoriji fudbala, a tek sada je poznato da je u navodnoj igri za njegov potpis bio i Liverpul.

Jirgen Klop se harizmatično branio prije nekoliko dana i smijao na priče o dolasku Mbapea u Liverpul, poručivši da "nisu slijepi, ali da nemaju novca", međutim ispostavlja se da to nije baš tačno. Upravo je Mbape u posljednjem intervjuu otkrio da je bio čak veoma blizu dolasku na Enfild.

"Da, nisu to bili samo Real Madrid i PSŽ, bio sam u pregovorima i sa Jirgenom Klopom da dođem u Liverpul", ispričao je Mbape u intervju za "Bi-Bi-Si".

"Pričao sam sa Liverpulom jer je to omiljeni klub moje majke, ona obožava Liverpul. Ne znam iskreno zašto, to morate da pitate nju. To je dobar klub i upoznali smo se još prije pet godina kada sam bio u Monaku...", dodao je Mbape čije pregovore sa Realom i Parizom je inače vodila upravo njegova majka.

U istom intervjuu Mbape je pokušao da ne zatvori vrata Real Madridu, ponavljao je da bi možda u budućnosti mogli da sarađuju, a ono što mnogi nisu primjetili je i da je pomogao "kraljevskom klubu" pred finale Lige šampiona.

Izjavom o Klopu i Liverpulu, sigurno je unio i nemire u svlačionicu na "Enfildu" pošto će se sigurno njegovi najbolji fudbaleri Mohamed Salah i Sadio Mane pitati da li je dolaskom Mbapea htio nekog od njih da skloni, pa čak i da demantuje Francuza - riječi su već ostale zapisane.

A prethodno se već "šuškalo" da bi Salah mogao da bude interesantan Real Madridu, odnosno da je Mane na meti Bajerna. To bi možda mogao da ubrza Mbape...

Podsjetimo, finale Lige šampiona između Real Madrida i Liverpula igra se 28. maja u Parizu.

(MONDO)